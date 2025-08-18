  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
كابيتال بنك ينظّم يوم العافية لموظفيه لتعزيز صحتهم

2025-08-18 07:04:01
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في إطار اهتمامه الدائم بصحة موظفيه وسلامتهم، نظّم كابيتال بنك فعالية "يوم العافية" في مقر البنك الرئيسي، وذلك بالشراكة مع Magma Lifestyle and Fitness Center وشركة جذور، حيث قدّم مجموعة من الأنشطة الصحية والتوعوية الهادفة إلى تعزيز نمط الحياة الصحي بين الموظفين.
وتضمّن "يوم العافية" سلسلة من الخدمات التفاعلية التي أُقيمت في مركز التدريب التابع للبنك، شملت تقييمات InBody للاستفادة من استشارات اللياقة البدنية والغذائية، مع مختصين تناولت مواضيع مثل خسارة الوزن، والتمارين المناسبة، والعادات الصحية اليومية، والغذاء الصحي المتوازن.
كما حرص فريق Magma Lifestyle and Fitness Center على القيام بجولات سريعة في مكاتب البنك، حيث قدّم المدربون نصائح مباشرة للموظفين حول الوضعيات الصحيحة للجلوس أثناء العمل، وتحسين الحركة أثناء ساعات الجلوس الطويلة، إلى جانب إرشادات للحفاظ على صحة الجسم في بيئة العمل المكتبية، وذلك بأسلوب تفاعلي.
ومن أجل تحفيز الموظفين على تبنّي نمط حياة أكثر نشاطاً، قدّم Magma Lifestyle and Fitness Center بطاقات دخول مجانية لتجربة النادي وخدماته، بما يتيح للمشاركين فرصة التعرف عن قرب على بيئة النادي ومرافقه.
كما شاركت شركة "جذور" في هذه الفعالية من خلال تقديم مجموعة من المنتجات الصحية، إلى جانب التوعية بأهمية الغذاء المتوازن وأثره الإيجابي على الصحة الجسدية والذهنية، مما أسهم في نشر ثقافة الغذاء الصحي بين الموظفين. وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية كابيتال بنك لتعزيز بيئة عمل إيجابية وصحية، وتأكيداً على التزامه بدعم رفاه الموظفين وتمكينهم من التوازن بين حياتهم المهنية والشخصية.

MENAFN18082025000208011052ID1109941535

