محافظ معان يؤكد أهمية تسهيل معاملات المواطنين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تفقد محافظ معان خالد الحجاج، سير العمل في عدد من المؤسسات والمديريات الحكومية في المحافظة، ضمن جولاته الميدانية التفقدية الرامية إلى الاطلاع على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.



واستمع الحجاج خلال جولته لعدد من الدوائر الحكومية إلى أبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه المؤسسات والعاملين فيها، مؤكداً حرص المحافظة على دعم جهود تحسين بيئة العمل وتذليل العقبات التي تعيق سير الخدمات، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين.



وشدد على أهمية تسهيل الإجراءات المتعلقة بمعاملات المراجعين وتسريع إنجازها، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية، مشيراً إلى ضرورة التواصل المستمر مع المواطنين والاستماع لملاحظاتهم ومقترحاتهم.