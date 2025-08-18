محافظ معان يؤكد أهمية تسهيل معاملات المواطنين

محافظ معان يؤكد أهمية تسهيل معاملات المواطنين
واستمع الحجاج خلال جولته لعدد من الدوائر الحكومية إلى أبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه المؤسسات والعاملين فيها، مؤكداً حرص المحافظة على دعم جهود تحسين بيئة العمل وتذليل العقبات التي تعيق سير الخدمات، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين.
وشدد على أهمية تسهيل الإجراءات المتعلقة بمعاملات المراجعين وتسريع إنجازها، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية، مشيراً إلى ضرورة التواصل المستمر مع المواطنين والاستماع لملاحظاتهم ومقترحاتهم.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
إسرائيل تلغي تأشيرات الدبلوماسيين الأستراليين لدى فلسطين
مجلس الأمن الدولي يبدأ بحث مصير قوة حفظ السلام في لبنان
جولة جديدة لبرّاك على خط "سحب السلاح" في لبنان
إيران تتحسّب لتجدد الحرب مع إسرائيل "في أي لحظة"
مطالب بإنشاء مبنى جديد لمستشفى جرش الحكومي
علاج ثوري جيني لمرض السكري