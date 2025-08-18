جوجل تستعد لإطلاق ميزة تتبع عبر الأقمار الصناعية في Find Hub

جوجل تستعد لإطلاق ميزة تتبع عبر الأقمار الصناعية في Find Hub
تتبع في المناطق النائية
بحسب تسريبات من موقع Android Authority، كشفت الشيفرات البرمجية للتطبيق عن مؤشرات تؤكد هذه الميزة، التي ستُستخدم خصوصًا في المناطق النائية أو أثناء الطوارئ، إذ تُرسل إشارات موقع كل 15 دقيقة دون تحديث لحظي، حفاظًا على الخصوصية.
تفعيل يدوي واحتمال طرح مدفوع
الميزة الجديدة ستعمل فقط عند تفعيلها يدويًا من الإعدادات، وتظل تعمل في الخلفية دون تنبيه الآخرين، ما يعزز الأمان وسرية الموقع. لكن نظرًا لتكلفة تقنيات الأقمار الصناعية، من غير الواضح ما إذا كانت الميزة ستتوفر فقط على هواتف Pixel الرائدة أو ستكون خدمة مدفوعة مستقبلًا.
طرح وشيك
يأتي هذا التطوير قبيل الإعلان المنتظر عن سلسلة Pixel 10 الأسبوع المقبل، مما يرفع التوقعات بإطلاق رسمي قريب للميزة الجديدة.
اليوم السابع
