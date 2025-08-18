جوجل تستعد لإطلاق ميزة تتبع عبر الأقمار الصناعية في Find Hub

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تستعد جوجل لتحديث جوهري في شبكتها لتتبع الأجهزة Find Hub (الاسم الجديد لخدمة "Find My Device")، حيث تعمل الشركة على دعم تحديد موقع الأجهزة عبر الأقمار الصناعية، ما يتيح تعقب الأجهزة حتى في حال انقطاع الواي فاي أو الشبكة الخلوية.



تتبع في المناطق النائية

بحسب تسريبات من موقع Android Authority، كشفت الشيفرات البرمجية للتطبيق عن مؤشرات تؤكد هذه الميزة، التي ستُستخدم خصوصًا في المناطق النائية أو أثناء الطوارئ، إذ تُرسل إشارات موقع كل 15 دقيقة دون تحديث لحظي، حفاظًا على الخصوصية.



تفعيل يدوي واحتمال طرح مدفوع

الميزة الجديدة ستعمل فقط عند تفعيلها يدويًا من الإعدادات، وتظل تعمل في الخلفية دون تنبيه الآخرين، ما يعزز الأمان وسرية الموقع. لكن نظرًا لتكلفة تقنيات الأقمار الصناعية، من غير الواضح ما إذا كانت الميزة ستتوفر فقط على هواتف Pixel الرائدة أو ستكون خدمة مدفوعة مستقبلًا.



طرح وشيك

يأتي هذا التطوير قبيل الإعلان المنتظر عن سلسلة Pixel 10 الأسبوع المقبل، مما يرفع التوقعات بإطلاق رسمي قريب للميزة الجديدة.

اليوم السابع