17 شهيدا منذ فجر اليوم في غزة

2025-08-18 07:03:57
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 17 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم، وأوضحت أن من بين الشهداء 8 من منتظري المساعدات.

