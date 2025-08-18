403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
17 شهيدا منذ فجر اليوم في غزة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 17 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم، وأوضحت أن من بين الشهداء 8 من منتظري المساعدات.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
إسرائيل تلغي تأشيرات الدبلوماسيين الأستراليين لدى فلسطين
مجلس الأمن الدولي يبدأ بحث مصير قوة حفظ السلام في لبنان
جولة جديدة لبرّاك على خط "سحب السلاح" في لبنان
إيران تتحسّب لتجدد الحرب مع إسرائيل "في أي لحظة"
مطالب بإنشاء مبنى جديد لمستشفى جرش الحكومي
علاج ثوري جيني لمرض السكري