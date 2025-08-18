  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير القطري لدى المملكة

2025-08-18 07:03:55
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، في مكتبه بدار مجلس الأعيان، اليوم الاثنين، سفير دولة قطر لدى المملكة، الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني.


وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والأوضاع الراهنة في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وأهمية تنسيق الجهود الثنائية والعربية لوقف هذا العدوان البشع، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية الكافية إلى قطاع غزة.


وأكد الطرفان، خلال اللقاء الذي حضرته رئيسة لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية القطرية، العين خولة العرموطي، أهمية البناء على العلاقات الأخوية الأردنية القطرية في مختلف المجالات.

