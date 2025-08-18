رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير القطري لدى المملكة

رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير القطري لدى المملكة
وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والأوضاع الراهنة في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وأهمية تنسيق الجهود الثنائية والعربية لوقف هذا العدوان البشع، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية الكافية إلى قطاع غزة.
وأكد الطرفان، خلال اللقاء الذي حضرته رئيسة لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية القطرية، العين خولة العرموطي، أهمية البناء على العلاقات الأخوية الأردنية القطرية في مختلف المجالات.
