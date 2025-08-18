  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
قطاع النقل البري في جرش يؤكد ضرورة التزام حافلات النقل العام في برما بخطوطها المحددة

2025-08-18 07:03:52
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدير مكتب قطاع النقل البري في جرش، عمر القضاة، الاثنين، إنه تم التنسيق مع مدير قضاء برما بشأن تغيب حافلات النقل العام العاملة على خط برما – جرش عن خطوطها، موضحًا أن هذا التنسيق جاء بعد متابعة ورصد لهذه الحافلات إثر تلقي شكاوى من أهالي قضاء برما.
وأضاف القضاة أن عدد الحافلات العاملة على خط برما – جرش يبلغ 4 حافلات متوسطة، مشيرًا إلى أنه جرى التواصل مع مشغلي الخطوط بضرورة الالتزام بتقديم خدمة النقل العام لأبناء القضاء، إلا أن بعض مالكي الخطوط لم يلتزموا بها.
وبيّن القضاة أنه تمّت مخاطبة محافظ جرش من قبل مدير قضاء برما لاتخاذ الإجراءات الإدارية بحق مشغلي الخطوط، وإلزامهم بالتقيد بالتصاريح الصادرة عن هيئة تنظيم النقل البري، والعمل على إيجاد حلول جذرية تمنع تكرار أي تجاوزات مستقبلًا.
وأوضح القضاة أنه فيما يخص منطقة خشيبة، وتسهيلًا على سكانها، تم منح تصاريح مؤقتة للمركبات العاملة على خط خشيبة – فروان – ساكب للوصول إلى جرش، وكذلك منح تصاريح مؤقتة للمركبات العاملة على خط خشيبة – الهونة – الفوارة للوصول إلى جرش.
وأشار القضاة إلى أن منح هذه التصاريح المؤقتة لمركبات النقل العام في منطقة خشيبة أسهم في توفير خدمة النقل العام عبر مسارين:
الأول عبر منطقة ساكب وصولًا إلى جرش.
الثاني عبر منطقة برما وصولًا إلى جرش.

