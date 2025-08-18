أمل جديد.. علاج السكري من النوع الأول بخلايا جذعية بدون مثبطات مناعة

MENAFN - Al-Bayan) ">نجح مريض مصاب بالسكري من النوع الأول في إنتاج أنسولين بعد عملية زرع خلايا البنكرياس، حيث تم تعديل خلايا الجزر وراثياً حتى لا يرفضها المريض، مما يزيل الحاجة إلى الأدوية المثبطة للمناعة وذلك لأول مرة في التاريخ.

كيف يبدأ السكري؟

يبدأ داء السكري من النوع الأول عادةً عندما يهاجم الجهاز المناعي، عن طريق الخطأ، خلايا جزر البنكرياس المسؤولة عن إنتاج الأنسولين، عادةً ما تُعالج هذه الحالة باتباع نظام غذائي صحي وحقن الأنسولين بانتظام، إلا أن هناك علاجاً جديداً يتضمن استبدال خلايا جزر البنكرياس التالفة بخلايا وظيفية.

في دراسة جديدة نُشرت في مجلة نيو إنجلاند الطبية .، خضع مريض يبلغ من العمر 42 عاماً، مصاب بداء السكري من النوع الأول منذ سن الخامسة، لعملية زرع خلايا جزرية من متبرع سليم، أُدخلت الخلايا عبر سلسلة من الحقن في عضلة ساعدهوفق sciencealert.

على مدار الاثني عشر أسبوعاً التالية، نجحت الخلايا في إنتاج الأنسولين استجابةً لارتفاعات الجلوكوز، كما يحدث بعد الوجبات، لكن الأهم هو أن المريض لم يحتج إلى مثبطات المناعة.

عادةً، يتعرف الجهاز المناعي على الخلايا المزروعة على أنها غريبة ويدمرها، مما يُبطل فعالية العلاج، وللتغلب على ذلك، يُعطى المرضى أدوية تُثبط جهازهم المناعي، ولكن من عيوبه أنه يُبقي المرضى عُرضة للإصابة بالعدوى وأمراض أخرى.

3 تعديلات

وقبل زراعة الخلايا، أُجريت ثلاثة تعديلات جينية باستخدام أداة كريسبر، قلّل تعديلان كمية مستضدات معينة تستخدمها الخلايا التائية التكيفية لتحديد الأجسام الغريبة، أما التعديل الثالث، فقد عزز إنتاج بروتين يُسمى CD47، والذي بدوره يعيق الاستجابات المناعية الفطرية للخلايا.

لم تكن جميع تعديلات الجينات ناجحة، ولكن بطريقةٍ وفّرت مجموعةً ضابطةً مثيرةً للاهتمام، الخلايا التي لم تُجرَ عليها تعديلاتٌ ناجحةٌ قضت عليها الخلايا التائية في غضون أسابيع قليلة، بينما الخلايا التي أوقفت إنتاج المستضدات لا تزال تُباد بواسطة الخلايا القاتلة الطبيعية والبلعميات، ونجا فقط أولئك الذين أجريت لهم ثلاث تعديلات ناجحة، ولحسن الحظ كان هناك ما يكفي منهم في الطعم للبقاء وظيفيين.

سبق أن أظهرت هذه التقنية نتائج واعدة في اختبارات أُجريت على القرود والفئران، لكن هذه هي المرة الأولى التي تُجرّب فيها على البشر، وقد أظهرت دراسات مماثلة على البشر نتائج واعدة، ولكن دائمًا بمساعدة أدوية مثبطة للمناعة، والتي تُسبب مضاعفاتها الخاصة.

نجاح باهر

في العام الماضي، أفاد الأطباء بأن شابة في الصين خضعت لعملية زرع خلايا منتجة للأنسولين، مُستقاة من خلاياها الجذعية ، وفي غضون أربعة أشهر، تمكن جسمها من إنتاج ما يكفي من الأنسولين للحفاظ على مستوى سكر الدم ضمن النطاق الآمن لأكثر من 98% من اليوم.

ويقول الباحثون في الدراسة الجديدة إن طريقتهم لا يمكن أن تؤدي فقط إلى علاجات أكثر فعالية وأمانًا لمرض السكري، بل يمكن تطبيقها أيضا على أنواع أخرى من الخلايا، مما يقلل الحاجة إلى مثبطات المناعة مع عمليات زرع أخرى.