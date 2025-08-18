  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
جني الأرباح يهبط بالعملات المشفرة.. والقيمة السوقية دون 4 تريليونات

جني الأرباح يهبط بالعملات المشفرة.. والقيمة السوقية دون 4 تريليونات

2025-08-18 07:03:43
(MENAFN- Al-Bayan) ">تراجعت العملات المشفرة الرئيسة، لتدفع القيمة الإجمالية للسوق إلى ما دون 4 تريليونات دولار، بعدما سجلت مستويات قياسية الأسبوع الماضي.

وهبطت عملة بتكوين بنسبة 2.2 %، لتسجل نحو 115 ألف دولار، فيما تراجعت إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة، أكثر من 4 %، إلى دون مستوى 4,300 دولار يوم الاثنين، بحسب بيانات جمعتها ((بلومبرغ)).

كما تراجعت سولانا 5.5 %، وإكس آر بي 4.2 %، ودوج كوين 4.5 %.

انخفضت القيمة السوقية المجمّعة لجميع العملات المشفرة إلى 3.9 تريليون دولار، وفقاً لبيانات ((كوين ماركت كاب)).


جاءت هذه الخسائر، بعدما سجلت بتكوين مستوى قياسياً عند 125,514 دولاراً في 14 أغسطس، واقتربت إيثريوم في اليوم نفسه من أعلى مستوى لها على الإطلاق، المسجل في نوفمبر 2021، بفارق 100 دولار فقط.

وحظيت العملتان الرئيستان بدعم من موجة استثمارات تقوم بها مؤسسات مالية كبيرة، بقيادة ما يُعرف بشركات خزينة الأصول الرقمية، وهي كيانات مدرجة في البورصة، هدفها الأساسي تكوين مخزون من العملات المشفرة.

وجمعت شركة ((ستراتيجي)) بتكوين يتجاوز قيمته 72 مليار دولار، أما شركة ((ميتابلانيت)) اليابانية المشغلة للفنادق، والتي راكمت حتى الآن ما قيمته 2.2 مليار دولار من بتكوين، فقد تراجعت أسهمها بنحو 50 %، مقارنة بمستواها المرتفع في منتصف يونيو.

وقالت كارولين مورون، الشريكة المؤسسة في شركة ((أوربيت ماركتس))، إن السوق ((تواصل عمليات جني الأرباح، منذ بلوغها مستوى قياسياً جديداً الأسبوع الماضي))، مضيفة أن ((الزخم الذي كان يغذي طفرة الاستثمار في الخزائن الرقمية -أي الشركات التي تكدّس عملات مشفرة مثل بتكوين- بدأ يتراجع)).

MENAFN18082025000110011019ID1109941522

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث