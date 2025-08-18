4 تحديثات جوهرية تعيد تشكيل التعليم في الإمارات

MENAFN - Al-Bayan) ">يشهد العام الدراسي الجديد 2025–2026 في الدولة أربعة تحديثات جوهرية أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الماضية، تهدف إلى رفع جودة النظام التعليمي وتحقيق التوازن بين متطلبات التعلم والحياة الأسرية، إلى جانب مواكبة متغيرات العصر، وتعزيز الهوية الوطنية منذ المراحل المبكرة، وتشمل هذه التحديثات: إعادة هيكلة نظام المسارات التعليمية في المرحلة الثانوية، وإدراج مادة الذكاء الاصطناعي كمقرر دراسي، وإلزامية تدريس العربية والإسلامية والمفاهيم الاجتماعية في رياض الأطفال بالمدارس الخاصة، واعتماد هيكلة جديدة للتقويم المدرسي.

المسارات التعليمية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة ستشهد بدءاً من العام الدراسي المقبل إعادة هيكلة شاملة للمسارات التعليمية، حيث سيتم تقليص عددها من أربعة مسارات إلى مسارين فقط: المسار العام والمسار المتقدم.

وسيُمنح طلبة الصف التاسع صلاحية اختيار المسار الأكاديمي الأنسب لهم وفق ميولهم واهتماماتهم الجامعية، مع توفير خطط إرشادية وأدلة موجهة بالتنسيق مع فرق الإرشاد الأكاديمي في المدارس، لمساعدتهم وأولياء أمورهم على اتخاذ القرار المناسب.

وأكدت الوزارة أن المسار المتقدم سيكون مخصصاً للطلبة الراغبين في دراسة تخصصات دقيقة مثل الطب والهندسة والصيدلة والعلوم المتقدمة، مع التركيز على مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء، فيما يركز المسار العام على العلوم الإنسانية والاجتماعية وإدارة الأعمال والعلوم الشرطية والفنون.

كما تضمنت التحديثات إنهاء العمل بمسار النخبة نهائياً، على أن تكون الدفعة الأخيرة فيه في العام الدراسي 2025–2026، مع إعادة هيكلة المسار التطبيقي والإعلان عن تفاصيل إطلاقه لاحقاً.

معايير

وبيّنت الوزارة أن الالتحاق بالمسار المتقدم يتطلب حصول الطالب على نسبة لا تقل عن 80% في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم. كما أوضحت أن القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2024 وضع معايير استرشادية للقبول في مؤسسات التعليم العالي، وفقاً للدرجة الأكاديمية، حيث يشترط لدراسة الطب وطب الأسنان معدل 90% في الرياضيات و90% في مادتين من الفيزياء أو الكيمياء أو الأحياء، أما الصيدلة فتتطلب 80% في الرياضيات و80% في مادتين علميتين، بينما تشترط الهندسة 80% في الرياضيات والفيزياء، و80% في الكيمياء أو الأحياء، في حين يكفي لدراسة القانون معدل 70% في الرياضيات، من دون متطلبات علمية محددة لبقية التخصصات.

السيناريوهات الدراسية

وكشفت الوزارة عبر دليل أولياء الأمور والطلبة للمسارات التعليمية في الحلقة الثالثة، تفاصيل التوزيع الزمني للمسارات بحسب الصفوف، حيث يدرس طلبة الصف التاسع في المسار المتقدم الفيزياء والأحياء، والصف الـ10 الفيزياء والكيمياء، فيما يدرس طلبة الصفين الـ11 والـ12 وفق سيناريوهين، الأول دراسة مادتين علميتين، والثاني دراسة ثلاث مواد علمية (الفيزياء والكيمياء والأحياء).

في المقابل، يدرس طلبة الصف التاسع في المسار العام مادة العلوم، وفي الصف الـ10 يدرس الطالب العلوم (لن يكون هناك فيزياء وأحياء في الصف العاشر وفقاً للتحديثات)، وفي الصفين الـ11 والـ12 يدرس وفق سيناريوهين فقط، الأول موجه لذوي الميول للعلوم الاجتماعية والإنسانية، والثاني يُحاكي ذوي الميول العلمية، ويتطلب الحصول على 75% على الأقل في مادتي الرياضيات والفيزياء في الصف الـ10.

وقالت الوزارة: ((يُسمح في هذا المسار للصف الـ12 استبدال مادة الفيزياء بإحدى المواد الاختيارية التالية: الفنون، العلوم الصحية، أو الحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكار (CCDI)، شرط تقديم إقرار خطي من الطالب وولي أمره)).

السيناريو الثاني

وشددت الوزارة على أن السيناريو الثاني في المسار العام متاح فقط في العام الدراسي 2025-2026، ولن يكون خياراً في السنوات التالية، والانتقال من الصف التاسع العام إلى الصف الـ10 المتقدم ممكن فقط في عام 2025-2026.

وأفادت بأن طلبة المسار العام يمكنهم استبدال مادة الفيزياء بمادة بديلة، يجب عليهم اختيار مادة بديلة، لكن ذلك قد يؤثر في فرص قبولهم في تخصصات علمية، موضحة أنه في حال الرسوب في الصفين الـ11 أو الـ12، يُعاد الصف كاملاً وفق السيناريو الأول، بغض النظر عن المسار، وحددت الوزارة آليات الانتقال بين المسارات والسيناريوهات وفق اشتراطات تنظيمية دقيقة، حيث تم تمكين الطالب من الانتقال من العام إلى المتقدم في صفوف محددة (من الثامن إلى التاسع أو من التاسع إلى الـ10)، بشرط تحقيق 80% في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم في الفصل الأول، ويمكن للطالب الانتقال بين السيناريوهات داخل المسار نفسه، وهذا مسموح فقط في الصف الـ11، خلال أول أسبوعين من بدء العام الدراسي، ولا يُسمح بأي تغييرات في سيناريوهات طلبة الـ12، إذ يلتزم الطالب بما اختاره في الصف الـ11.

الذكاء الاصطناعي

وأعلنت وزارة التربية والتعليم استحداث مادة الذكاء الاصطناعي وإدراجها ضمن المنظومة التعليمية في المدارس الحكومية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الـ12، اعتباراً من العام الدراسي 2025–2026.

وأوضحت الوزارة أن المنهج الجديد يهدف إلى تعريف الطلبة بمفاهيم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العملية، وتعزيز وعيهم بأخلاقياته، بما يسهم في إعداد جيل يمتلك أدوات المستقبل ومهاراته، ويغطي المنهج سبعة مجالات رئيسة تشمل: المفاهيم الأساسية، البيانات والخوارزميات، البرمجيات، الوعي الأخلاقي، التطبيقات الواقعية، الابتكار وتصميم المشروعات، والسياسات والارتباط المجتمعي.

آليات تدريس المنهج

وأكدت الوزارة أن المنهج الجديد لن يحتاج إلى ساعات إضافية، حيث سيتكامل مع مادة الحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكار، وسيتولى معلمو هذه المادة تدريس المحتوى الجديد. كما وفرت الوزارة أدلة تعليمية تتضمن خطط دروس جاهزة وأنشطة عملية قابلة للتطبيق في البيئات الصفية المختلفة.

ويبدأ المنهج منذ رياض الأطفال عبر أنشطة بصرية وقصص تعليمية لتعريف الأطفال بالتكنولوجيا، ويتطور تدريجياً ليشمل في الحلقة الأولى أساسيات عمل الآلات، وفي الحلقة الثانية تصميم النماذج وتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى الحلقة الثالثة حيث يتعلم الطلبة هندسة الأوامر والتطبيقات الواقعية، استعداداً للتعليم الجامعي وسوق العمل.

العربية والإسلامية

وفي خطوة لتعزيز الهوية الوطنية والقيم الإماراتية منذ سن مبكرة، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اعتماد دليل إلزامي لتدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية والمفاهيم الاجتماعية في رياض الأطفال بالمدارس الخاصة، ابتداءً من العام الدراسي 2025–2026.

كما أكدت الوزارة إلزام المدارس الخاصة بدمج مفاهيم الأسرة والجغرافيا وبيئة الإمارات والقيم الاجتماعية في المناهج، باستخدام أسلوب مبسط يعتمد على الأنشطة والألعاب التعليمية داخل الصف وخارجه، بما يتناسب مع الخصائص النمائية للطفل.

وشددت الوزارة على أن هذه الخطوة ستُسهم في إعداد جيل يعتز بهويته الوطنية والدينية، ويمتلك وعياً اجتماعياً راسخاً، مع توفير برامج تدريبية للمعلمين في المدارس الخاصة لضمان التطبيق السليم.

التقويم المدرسي

وأعلنت وزارة التربية والتعليم اعتماد تقويم مدرسي جديد يبدأ تطبيقه من العام الدراسي 2025–2026 على المدارس الحكومية والخاصة، بعد اعتماده من مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.

إذ ينطلق العام الدراسي في 25 أغسطس 2025 وينتهي في 3 يوليو 2026. ويشمل التقويم عطلة شتوية مدتها أربعة أسابيع من 8 ديسمبر 2025 إلى 4 يناير 2026، على أن تُستأنف الدراسة في 5 يناير. كما يتضمن عطلة ربيع من 16 حتى 29 مارس 2026، مع استئناف الدراسة في 30 مارس باستثناء مدارس الشارقة التي تبدأ في 23 مارس.

أما إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول فتمتد من 13 إلى 19 أكتوبر 2025، وإجازة منتصف الفصل الثاني من 11 إلى 15 فبراير 2026، فيما تكون إجازة منتصف الفصل الثالث من 25 إلى 31 مايو 2026، بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى المبارك.

أوضحت الوزارة أن عدد أيام العام الأكاديمي الجديد يبلغ 313 يوماً، منها 178 يوم تمدرس بنسبة 56.9%، مقابل 135 يوم إجازات بنسبة 43.1%، تشمل عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية والإجازات الدورية.

وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات تحقق التوازن بين الدراسة والراحة، وتعزز الصحة النفسية للطلبة، وتتيح لهم فرصاً أكبر للاندماج في الأنشطة الوطنية والاجتماعية، إلى جانب دعم الأسرة عبر توحيد التقويم بين المدارس الحكومية والخاصة.