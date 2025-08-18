  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الاقتصاد الرقمي والبريد الأردني يعلنان عن أسعار تفضيلية للشركات الناشئة

2025-08-18 06:10:56
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بالتعاون مع شركة البريد الأردني، عن أسعار تفضيلية خاصة للشركات الناشئة، بهدف دعمها في تطوير أعمالها وتسهيل وصول منتجاتها وخدماتها إلى مختلف أنحاء المملكة.
وبحسب بيان الوزارة، اليوم الاثنين، تشمل المبادرة حلولًا لوجستية متكاملة بأسعار منافسة، بما يتيح للشركات الناشئة فرصًا أوسع للتوسع والنمو.
ودعت الوزارة الراغبين بالتقديم والاستفادة من الخدمة إلى الدخول إلى الرابط:

