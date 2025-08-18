الاقتصاد الرقمي والبريد الأردني يعلنان عن أسعار تفضيلية للشركات الناشئة

403
الاقتصاد الرقمي والبريد الأردني يعلنان عن أسعار تفضيلية للشركات الناشئة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بالتعاون مع شركة البريد الأردني، عن أسعار تفضيلية خاصة للشركات الناشئة، بهدف دعمها في تطوير أعمالها وتسهيل وصول منتجاتها وخدماتها إلى مختلف أنحاء المملكة.
وبحسب بيان الوزارة، اليوم الاثنين، تشمل المبادرة حلولًا لوجستية متكاملة بأسعار منافسة، بما يتيح للشركات الناشئة فرصًا أوسع للتوسع والنمو.
ودعت الوزارة الراغبين بالتقديم والاستفادة من الخدمة إلى الدخول إلى الرابط:
