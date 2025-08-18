403
كم تبلغ تكلفة برنامج خدمة العلم مع الانطلاق ؟
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الاثنين، إن الموارد المالية المطلوبة لبرنامج خدمة العلم مع الانطلاق ستكون 20 مليون دينار.
وأوضح المومني، في مؤتمر صحفي، أن هناك مراحل تأسيسية ونفقات تشغيلية، مضيفا أن النفقات في هذا العام ستكون من النفقات الطارئة، وفي العام المقبل سيكون مبالغ أخرى للنفقات التشغيلية.
وبين أن الموارد المالية المطلوبة في السنوات المقبلة ستكون بمعدل 13 مليون دينار، وسترتفع الكلفة كلما زاد عدد المكلفين.
