كم تبلغ تكلفة برنامج خدمة العلم مع الانطلاق ؟

2025-08-18 06:10:55
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الاثنين، إن الموارد المالية المطلوبة لبرنامج خدمة العلم مع الانطلاق ستكون 20 مليون دينار.
وأوضح المومني، في مؤتمر صحفي، أن هناك مراحل تأسيسية ونفقات تشغيلية، مضيفا أن النفقات في هذا العام ستكون من النفقات الطارئة، وفي العام المقبل سيكون مبالغ أخرى للنفقات التشغيلية.


وبين أن الموارد المالية المطلوبة في السنوات المقبلة ستكون بمعدل 13 مليون دينار، وسترتفع الكلفة كلما زاد عدد المكلفين.

