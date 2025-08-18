  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
أستراليا تلغي تأشيرة عضو الكنيست الإسرائيلي روتمان

2025-08-18 06:10:55
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قررت استراليا منع عضو الكنيست الإسرائيلية المتطرف سمحا روتمان من دخول أراضيها لحضور مؤتمر للجالية اليهودية، بسبب دعمه للاحتلال ونشره لثقافة الكراهية والانقسام.


وبحسب وكالة الصحافة الأسترالية، أوضح وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك، أن روتمان لن يتمكن من التقدم بطلب تأشيرة مرة أخرى لمدة ثلاث سنوات، مشددا على موقف حكومته الصارم ضد أي محاولة لزرع الفرقة بهدف ضمان شعور الجميع بالأمان في البلاد.

