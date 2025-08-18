أستراليا تلغي تأشيرة عضو الكنيست الإسرائيلي روتمان

403
أستراليا تلغي تأشيرة عضو الكنيست الإسرائيلي روتمان
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قررت استراليا منع عضو الكنيست الإسرائيلية المتطرف سمحا روتمان من دخول أراضيها لحضور مؤتمر للجالية اليهودية، بسبب دعمه للاحتلال ونشره لثقافة الكراهية والانقسام.
وبحسب وكالة الصحافة الأسترالية، أوضح وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك، أن روتمان لن يتمكن من التقدم بطلب تأشيرة مرة أخرى لمدة ثلاث سنوات، مشددا على موقف حكومته الصارم ضد أي محاولة لزرع الفرقة بهدف ضمان شعور الجميع بالأمان في البلاد.
