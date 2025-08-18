أستراليا تلغي تأشيرة عضو الكنيست الإسرائيلي روتمان

وبحسب وكالة الصحافة الأسترالية، أوضح وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك، أن روتمان لن يتمكن من التقدم بطلب تأشيرة مرة أخرى لمدة ثلاث سنوات، مشددا على موقف حكومته الصارم ضد أي محاولة لزرع الفرقة بهدف ضمان شعور الجميع بالأمان في البلاد.

