  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
6 تعديلات تخفّف ضبابية الدماغ خلال سن اليأس

6 تعديلات تخفّف ضبابية الدماغ خلال سن اليأس

2025-08-18 06:10:54
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مع اقتراب عام 2030، من المتوقع أن تدخل 47 مليون امرأة سنويًا مرحلة انقطاع الطمث، وهي فترة قد تمتد لسنوات وترافقها تغيّرات جسدية وذهنية أبرزها ما يُعرف بـ"ضبابية الدماغ" – أي صعوبة في التركيز والذاكرة وصفاء الذهن.


ووفق ورقة بحثية حديثة من الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا، فإن السبب الأساسي لهذه الأعراض هو انخفاض هرمون الإستروجين، إضافة إلى اضطرابات النوم، التوتر، الهبات الساخنة وسوء المزاج.


طب نمط الحياة: نهج فعّال لتحسين الصحة الذهنية
يوصي الخبراء بالاعتماد على طب نمط الحياة كحل غير دوائي للتعامل مع هذه الأعراض، وهو نهج يركّز على 6 ركائز رئيسية:
النوم الجيد: بتجنب الكافيين والشاشات ليلاً وتنظيم مواعيد النوم.
النشاط البدني: المشي السريع وتمارين المقاومة لدعم صحة الدماغ والعظام.
إدارة التوتر: من خلال تمارين التنفس واليوغا والعلاج السلوكي المعرفي.
التغذية السليمة: خصوصاً النظام المتوسطي وأحماض أوميغا 3.
التواصل الاجتماعي: تعزيز الروابط العاطفية لتقوية الصحة النفسية.
الابتعاد عن المواد الضارة: كالحد من الكحول لتجنب تأثيره السلبي على النوم والذاكرة.


رغم التحديات، فإن تطبيق تغييرات بسيطة ومستدامة في نمط الحياة يمكن أن يخفف من الأعراض ويحافظ على صحة الدماغ خلال هذه المرحلة الانتقالية من حياة المرأة.

2

MENAFN18082025000208011052ID1109941285

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث