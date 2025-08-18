6 تعديلات تخفّف ضبابية الدماغ خلال سن اليأس

6 تعديلات تخفّف ضبابية الدماغ خلال سن اليأس
ووفق ورقة بحثية حديثة من الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا، فإن السبب الأساسي لهذه الأعراض هو انخفاض هرمون الإستروجين، إضافة إلى اضطرابات النوم، التوتر، الهبات الساخنة وسوء المزاج.
طب نمط الحياة: نهج فعّال لتحسين الصحة الذهنية
يوصي الخبراء بالاعتماد على طب نمط الحياة كحل غير دوائي للتعامل مع هذه الأعراض، وهو نهج يركّز على 6 ركائز رئيسية:
النوم الجيد: بتجنب الكافيين والشاشات ليلاً وتنظيم مواعيد النوم.
النشاط البدني: المشي السريع وتمارين المقاومة لدعم صحة الدماغ والعظام.
إدارة التوتر: من خلال تمارين التنفس واليوغا والعلاج السلوكي المعرفي.
التغذية السليمة: خصوصاً النظام المتوسطي وأحماض أوميغا 3.
التواصل الاجتماعي: تعزيز الروابط العاطفية لتقوية الصحة النفسية.
الابتعاد عن المواد الضارة: كالحد من الكحول لتجنب تأثيره السلبي على النوم والذاكرة.
رغم التحديات، فإن تطبيق تغييرات بسيطة ومستدامة في نمط الحياة يمكن أن يخفف من الأعراض ويحافظ على صحة الدماغ خلال هذه المرحلة الانتقالية من حياة المرأة.
