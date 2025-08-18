6 تعديلات تخفّف ضبابية الدماغ خلال سن اليأس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مع اقتراب عام 2030، من المتوقع أن تدخل 47 مليون امرأة سنويًا مرحلة انقطاع الطمث، وهي فترة قد تمتد لسنوات وترافقها تغيّرات جسدية وذهنية أبرزها ما يُعرف بـ"ضبابية الدماغ" – أي صعوبة في التركيز والذاكرة وصفاء الذهن.



ووفق ورقة بحثية حديثة من الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا، فإن السبب الأساسي لهذه الأعراض هو انخفاض هرمون الإستروجين، إضافة إلى اضطرابات النوم، التوتر، الهبات الساخنة وسوء المزاج.



طب نمط الحياة: نهج فعّال لتحسين الصحة الذهنية

يوصي الخبراء بالاعتماد على طب نمط الحياة كحل غير دوائي للتعامل مع هذه الأعراض، وهو نهج يركّز على 6 ركائز رئيسية:

النوم الجيد: بتجنب الكافيين والشاشات ليلاً وتنظيم مواعيد النوم.

النشاط البدني: المشي السريع وتمارين المقاومة لدعم صحة الدماغ والعظام.

إدارة التوتر: من خلال تمارين التنفس واليوغا والعلاج السلوكي المعرفي.

التغذية السليمة: خصوصاً النظام المتوسطي وأحماض أوميغا 3.

التواصل الاجتماعي: تعزيز الروابط العاطفية لتقوية الصحة النفسية.

الابتعاد عن المواد الضارة: كالحد من الكحول لتجنب تأثيره السلبي على النوم والذاكرة.



رغم التحديات، فإن تطبيق تغييرات بسيطة ومستدامة في نمط الحياة يمكن أن يخفف من الأعراض ويحافظ على صحة الدماغ خلال هذه المرحلة الانتقالية من حياة المرأة.

