هل تشمل خدمة العلم الإناث ؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال العميد مصطفى الحياري أن القوات المسلحة ستتولى مسؤولية تنفيذ برنامج خدمة العلم وفق أعلى المعايير التدريبية واللوجستية، في معسكرات شويعر المجهزة بالمرافق كافة اللازمة للتدريب والإقامة والرعاية الصحية.



وستمتد كل دورة لثلاثة أشهر، مؤكدا أن هناك مسارين معرفي وعسكري، بحسب الحياري.



وبين الحياري أن المكلفين سيبقون داخل المعسكر خلال الأسابيع الأربعة الأولى، على أن تمنح لهم إجازة لمدة 48 ساعة بعد ذلك، ثم إجازة أسبوعية من مساء الخميس حتى مساء السبت.

واكد عدم شمول الإناث في البرنامج ، مشيرا انه لا يستطيع استيعاب كافة الذكور وفقا للقانون.

وأكد أنه عند اكتمال القدرة على استيعاب كافة الذكور من مواليد الاعوام المستهدفة في خدمة العلم سيتم التفكير بشمول الإناث.

