هل تشمل خدمة العلم الإناث ؟

هل تشمل خدمة العلم الإناث ؟
وستمتد كل دورة لثلاثة أشهر، مؤكدا أن هناك مسارين معرفي وعسكري، بحسب الحياري.
وبين الحياري أن المكلفين سيبقون داخل المعسكر خلال الأسابيع الأربعة الأولى، على أن تمنح لهم إجازة لمدة 48 ساعة بعد ذلك، ثم إجازة أسبوعية من مساء الخميس حتى مساء السبت.
واكد عدم شمول الإناث في البرنامج ، مشيرا انه لا يستطيع استيعاب كافة الذكور وفقا للقانون.
وأكد أنه عند اكتمال القدرة على استيعاب كافة الذكور من مواليد الاعوام المستهدفة في خدمة العلم سيتم التفكير بشمول الإناث.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
جامعة دمشق تمنع الأعمال العارية في كلية الفنون: الصفر عقوبة المخالفين
ما عقوبة من يتخلف عن خدمة العلم في الأردن؟
رئيس الإمارات وملك البحرين بحثا العلاقات الثنائية والمستجدات الدولية والاقليمية
حماس تتسلم مقترحا جديدا لوقف النار من مصر وقطر
افتتاح مصنع يونيفرسال للأحزمة المطاطية في الإمارات لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الإقليمية
وفد من "توازن" يزور مكتبة محمد بن راشد لبحث سبل توسيع آفاق التعاون