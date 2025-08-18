  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مسؤول فلسطيني يعلن تسلم حماس مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة

2025-08-18 06:10:52
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تسلَّم وفدُ حركة حماس الموجود في القاهرة مقترحًا جديدًا من الوسطاء المصريين والقطريين بشأن اتفاقٍ لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أفاد مسؤولٌ فلسطينيٌّ مطّلعٌ على سير المفاوضات.
وقال المسؤول الذي اشترط عدم ذكر اسمه، يوم الاثنين، إن "وفد حماس برئاسة خليل الحية في القاهرة تسلَّم مقترحًا جديدًا من الوسطاء المصريين والقطريين لوقف النار"، موضحًا أن المقترح "يستند إلى مقترح (المبعوث الأميركي ستيف) ويتكوف الأخير، الذي ينصّ على هدنةٍ لستين يومًا وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين على دفعتين".
وتابع: "هو عبارة عن اتفاقِ إطارٍ لإطلاق مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين حول وقف دائمٍ لإطلاق النار".

