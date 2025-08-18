لهذا السبب - البيض مفيد للعينين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يُعد البيض من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، ويُعتقد أنه يقدم فوائد خاصة لصحة العين. ووفقًا لما ذكره موقع Healthline، فإن صفار البيض يحتوي على مجموعة من العناصر المهمة لصحة العين، من بينها: فيتامين A، اللوتين، الزياكسانثين، والزنك.



🔹 فيتامين A يساهم في حماية القرنية (السطح الخارجي للعين).

🔹 اللوتين والزياكسانثين يقللان من خطر الإصابة بأمراض مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.

🔹 الزنك يدعم صحة شبكية العين ويحسّن الرؤية الليلية.



كيف يمكن تناول البيض؟

البيض متعدد الاستخدامات ويمكن تناوله مسلوقًا، مضافًا للسلطات أو السندويشات، أو كوجبة خفيفة. وهو منخفض السعرات (78 سعرة حرارية) ويحتوي على نحو 6 غرامات من البروتين في البيضة الواحدة.



تنبيه:

رغم فوائده، يجب على من يعاني من أمراض القلب أو ارتفاع الكوليسترول تقليل استهلاك صفار البيض، والاعتماد أكثر على بياض البيض.

الكونسلتو



