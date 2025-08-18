لهذا السبب - البيض مفيد للعينين
🔹 فيتامين A يساهم في حماية القرنية (السطح الخارجي للعين).
🔹 اللوتين والزياكسانثين يقللان من خطر الإصابة بأمراض مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.
🔹 الزنك يدعم صحة شبكية العين ويحسّن الرؤية الليلية.
كيف يمكن تناول البيض؟
البيض متعدد الاستخدامات ويمكن تناوله مسلوقًا، مضافًا للسلطات أو السندويشات، أو كوجبة خفيفة. وهو منخفض السعرات (78 سعرة حرارية) ويحتوي على نحو 6 غرامات من البروتين في البيضة الواحدة.
تنبيه:
رغم فوائده، يجب على من يعاني من أمراض القلب أو ارتفاع الكوليسترول تقليل استهلاك صفار البيض، والاعتماد أكثر على بياض البيض.
الكونسلتو
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
جامعة دمشق تمنع الأعمال العارية في كلية الفنون: الصفر عقوبة المخالفين
ما عقوبة من يتخلف عن خدمة العلم في الأردن؟
رئيس الإمارات وملك البحرين بحثا العلاقات الثنائية والمستجدات الدولية والاقليمية
حماس تتسلم مقترحا جديدا لوقف النار من مصر وقطر
افتتاح مصنع يونيفرسال للأحزمة المطاطية في الإمارات لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الإقليمية
وفد من "توازن" يزور مكتبة محمد بن راشد لبحث سبل توسيع آفاق التعاون