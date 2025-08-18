قضم الخد من الداخل.. عادة شائعة قد تتحول لمشكلة صحية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من قضم الخد من الداخل، وهي عادة قد تبدو بسيطة لكنها قد تؤدي إلى مضاعفات صحية ونفسية في حال استمرارها.



وبحسب موقع Healthline، تتنوع أنواع قضم الخد إلى:

قضم عرضي دوري: يحدث أحيانًا ولا يثير القلق، لكنه قد يسبب قرحة الفم.

قضم منتظم عرضي: يتكرر بشكل زائد وقد يشير إلى خلل في الفك أو عدم ثبات الأسنان.

قضم أثناء النوم: يحدث بسبب صرير الأسنان ليلًا، ويُعالج غالبًا باستخدام واقي فم.

قضم قهري: سلوك قهري يشبه قضم الأظافر أو نتف الشعر، ويصعب التوقف عنه دون تدخل نفسي.



الأسباب:

التوتر أو القلق.

التحدث أثناء المضغ.

ضروس العقل.

مشاكل في اصطفاف الأسنان.

بعض أنواع الرياضات الجسدية.



المضاعفات:

استمرار هذه العادة قد يؤدي إلى:

تقرحات والتهابات داخل الفم.

ندوب مزعجة أو مؤلمة.

خطر العدوى.

مشكلات نفسية أو عاطفية نتيجة الإحراج أو التوتر.



ينصح الأطباء بمتابعة الحالة عند تكرار القضم، خاصة إذا صاحبته آلام أو تغيرات في أنسجة الفم.

الكونسلتو