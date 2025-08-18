قضم الخد من الداخل.. عادة شائعة قد تتحول لمشكلة صحية

قضم الخد من الداخل.. عادة شائعة قد تتحول لمشكلة صحية
وبحسب موقع Healthline، تتنوع أنواع قضم الخد إلى:
قضم عرضي دوري: يحدث أحيانًا ولا يثير القلق، لكنه قد يسبب قرحة الفم.
قضم منتظم عرضي: يتكرر بشكل زائد وقد يشير إلى خلل في الفك أو عدم ثبات الأسنان.
قضم أثناء النوم: يحدث بسبب صرير الأسنان ليلًا، ويُعالج غالبًا باستخدام واقي فم.
قضم قهري: سلوك قهري يشبه قضم الأظافر أو نتف الشعر، ويصعب التوقف عنه دون تدخل نفسي.
الأسباب:
التوتر أو القلق.
التحدث أثناء المضغ.
ضروس العقل.
مشاكل في اصطفاف الأسنان.
بعض أنواع الرياضات الجسدية.
المضاعفات:
استمرار هذه العادة قد يؤدي إلى:
تقرحات والتهابات داخل الفم.
ندوب مزعجة أو مؤلمة.
خطر العدوى.
مشكلات نفسية أو عاطفية نتيجة الإحراج أو التوتر.
ينصح الأطباء بمتابعة الحالة عند تكرار القضم، خاصة إذا صاحبته آلام أو تغيرات في أنسجة الفم.
الكونسلتو
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
جامعة دمشق تمنع الأعمال العارية في كلية الفنون: الصفر عقوبة المخالفين
ما عقوبة من يتخلف عن خدمة العلم في الأردن؟
رئيس الإمارات وملك البحرين بحثا العلاقات الثنائية والمستجدات الدولية والاقليمية
حماس تتسلم مقترحا جديدا لوقف النار من مصر وقطر
افتتاح مصنع يونيفرسال للأحزمة المطاطية في الإمارات لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الإقليمية
وفد من "توازن" يزور مكتبة محمد بن راشد لبحث سبل توسيع آفاق التعاون