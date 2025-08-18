  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وزارة المياه تعلن معالجة مؤقتة لخط مياه الديسي وإعادة الضخ للمناطق تباعا

وزارة المياه تعلن معالجة مؤقتة لخط مياه الديسي وإعادة الضخ للمناطق تباعا

2025-08-18 06:10:50
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة المياه والري / سلطة المياه أن كوادرها الفنية والهندسية، بالتعاون مع الشركة المشغلة لمياه الديسي (ديواكو)، اليوم الاثنين 18 آب 2025، وبعد جهود مضنية ومحاولات فنية من قبل الطواقم الفنية المختصة منذ لحظة وقوع الاعتداء، تمكنت من تحقيق اختراق نوعي في معالجة العطل الناتج عن الاعتداء على أحد هوايات الخط الناقل (الديسي) في منطقة الجفر بشكل مؤقت، وإعادة الضخ مباشرة إلى المناطق في عمّان وأجزاء من الرصيفة، مؤكدة أن الأمور ستعود إلى طبيعتها تلقائيًا، وأن التأثير على المناطق التي وردت في إعلان وقف الضخ سيكون جزئيًا. وتعمل الوزارة / سلطة المياه وشركة مياه الأردن "مياهنا" على معالجة الاختلالات الناتجة عن الاعتداء، وإيصال المياه للمناطق والمواطنين وفق أقصى إمكانياتها وطاقاتها.
وأوضحت الوزارة / سلطة المياه أن الفرق الفنية للوزارة وشركة مياه الديسي، ومنذ يوم أمس، تجري محاولات فنية لإيجاد حل سريع، حيث تم إنجاز العمل قبل قليل بشكل مؤقت، لحين إجراء عمليات الصيانة الوقائية الدورية لمنظومة مياه الديسي السنوية، المتوقعة نهاية العام الحالي. حيث ستبدأ أدوار المياه في المناطق التي أُعلن عنها بالعودة تباعًا وبشكل تدريجي، وقد تتأثر بعضها ببعض الاختلالات التي نسعى جاهدين لأن تكون في أضيق نطاق، معربة عن شكرها وتقديرها لجميع المواطنين على تفهُّمهم لمثل هذه الظروف الخارجة عن إرادتها.
واستنهضت الوزارة / سلطة المياه الجميع - المخلصين، والمؤمنين، والشرفاء، والأوفياء - في هذا الوطن الأردني، الذي يواجه واحدة من أصعب الظروف المائية، في الوقت الذي نرى فيه - وبكل أسف - أيديًا تعبث بمقدرات الوطن الهامة، مثل منظومة مياه الديسي التي تؤمِّن يوميًا نحو 300 ألف متر مكعب، وتمتد بالتخريب والأذى إلى شريان الحياة لملايين المواطنين لغايات الشرب في مناطق واسعة من المملكة، دون وازع من ضمير أو انتماء، وتسلب حقوقهم المائية. منبهةً إلى أنها ستواصل، مع كافة مؤسسات الدولة الأردنية، جهودها للوفاء بالتزاماتها من أجل تأمين مواطنينا وضيوفنا باحتياجاتهم المائية، وستتخذ كل ما يوجبه كرامة الوطن وسيادة القانون، للجم كل من يحاول تنفيذ مثل هذه التصرفات الغريبة عنا وعن وطننا، كونها جريمة كبرى لا يمكن السكوت عنها.
وثمّنت للأخوة المواطنين جميعًا تعاونهم الدائم، وتمتّعهم بأعلى درجات المسؤولية، التي تنم عن الوعي الوطني والحرص على المصلحة العامة، داعيةً إياهم إلى أن يكونوا حصنًا منيعًا في وجه هذه التصرفات الغريبة، والعين التي ترقب، واليد التي تساند سيادة القانون وحماية مقدراته. فحماية المياه واجبنا جميعًا. مؤكدةً أن الأجهزة المختصة وكوادر الوزارة وسلطة المياه تواصل جهدها لضبط الفاعلين، ولن تألوَ أي جهد في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

MENAFN18082025000208011052ID1109941280

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث