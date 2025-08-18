هُنا الأردُنّ

  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
2025-08-18 06:10:49
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هنا الأردن، أرضُ النشامى ومهبطُ العزّة والكرامة، فلا تنقطع أواصر المحبة، ولا تتبدّل المواقف، ولا تنطفئ جذوة الأخوّة، بل تزدادُ صلابةً وقوة.
هنا الأردن ... وبجهد ملكي متواصل على مدار عام غيَّر موازين العالم، جاءت ثمرته أن اعترفت دول كبرى بالدولة الفلسطينية ولوَّحت دولٌ أخرى بنيتها للإعتراف بالدولة الفلسطينية في قادم الأيام.
منذ عقود طويلة، وقف الأردنُّ شعباً وقيادةً ولا زال سنداً متيناً للشعب الفلسطيني، حارساً للأمانة، متمسكاً بثوابتِ الحق العربي والإسلامي، مدافعاً عن القدس والمقدسات بكل ما أوتي من قوةٍ وإرادة.
الدعم الأردني للشعب الفلسطيني لم يكن يوماً موقفاً عابراً أو رد فعلٍ مؤقت، بل هو التزامٌ تاريخيٍّ راسخٌ في وجدانِ كلِّ أردني. فمنذ نكبة عام ١٩٤٨م، فتح الأردن قلبه وبيوته لاستقبال مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين، فكانوا إخوةً في الوطن، شركاء في المسيرة، تجمعهم وحدة الدم والمصير.
فعلى المستوى السياسي، ظل الأردن الصوت العربي الأعلى في الدفاع عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، مؤكّداً أن لا سلام ولا استقرار في المنطقة إلا بزوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام ١٩٦٧م وعاصمتها القدس الشرقية. ويقود جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين هذه المواقف بكل حنكة وصلابة ورباطة جأش، حاملًا على عاتقه الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وحامياً لهويتها العربية في وجه كل محاولات التهويد ورافضاً لكلِّ محاولات التهجير للشعب الفلسطيني من أرضه وجاء ذلك واضحاً جلياً من خلال اللاءات الثلاث التي قالها جلالة الملك المفدى.
أما على المستوى الإنساني، فالأردن لم يتوانَ عن تقديم الدعم الإغاثي والطبي والتعليمي للأشقاء الفلسطينيين، سواء في الضفة الغربية أو في غزة، عبر المستشفيات الميدانية والقوافل الطبية والإغاثية الغذائية، ومن خلال مؤسسات العمل الخيري الأردنية، الشعبية والرسمية ممثلةً بالهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية. وحتى في أحلك الظروف، كان الأردن بوابة النجدة التي تمرُ منها المساعدات الدولية إلى الداخل الفلسطيني وغزة بالرغمِ من كل المعيقات والعراقيل التي تواجهها القوافل الأردنية وهي متجهةً إلى الشعب الفلسطيني الشقيق.
هنا الأردن... حيث الكرامة لا تُساوَم، والمواقف لا تُشترى، والأخوة ليست شعارات، بل أفعال متجذّرة في الأرض والتاريخ.
هنا الأردن ... الذي يكتب فصول الوفاء في سجلّ العروبة، ويؤكّد للعالم أن فلسطين ليست قضية جيران، بل قضية قلب ينبض بالحق، وضمير لا يعرف الحياد أمام الظلم.
حفظ الله الأردن وحمى جلالة الملك المفدى عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله ..
بقلم المقدم المتقاعد حمزة أحمد الشوابكة

