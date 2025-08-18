بدجت لتأجير السيارات تعزز أسطولها بسيارة تويوتا Bz4x الكهربائية اليابانية بالكامل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في خطوة نوعية نحو مستقبل النقل المستدام، أعلنت بدجت لتأجير السيارات – الأردن، إحدى شركات مجموعة المركزية، عن تعزيز خدماتها بإطلاق أسطول جديد بالكامل من السيارات الكهربائية، يتقدّمه الطراز الياباني تويوتا bZ4X، ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانة الشركة كمزود رائد لحلول التنقل الذكية والصديقة للبيئة في سوق تأجير السيارات في الأردن.ويضم الأسطول الجديد أكثر من 20 سيارة كهربائية من تويوتا bZ4X، مع خطط لزيادة العدد خلال الفترة المقبلة، ما يمثل نقلة نوعية في قطاع تأجير السيارات الكهربائية في الأردن، ويعكس التزام مجموعة المركزية بدعم حلول التنقل المستدام. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من منظومة متكاملة تشمل بيع المركبات الكهربائية من خلال المركزية تويوتا، وتأجيرها عبر بدجت، إلى جانب توفير بنية تحتية متطورة للشحن الكهربائي من خلال الشركة المركزية للطاقة.تويوتا bZ4X – تجربة قيادة كهربائية استثنائية في الأردنتُعد سيارة تويوتا bZ4X الكهربائية من أبرز الطرازات العالمية في فئتها، وتتميّز بمواصفات أوروبية مطابقة للمواصفات والمقاييس الأردنية، وأداء كهربائي متطور يجمع بين القوة والذكاء. تعتمد السيارة على محركين كهربائيين بقدرة 215 حصانًا (160 كيلوواط) مع عزم دوران يبلغ 337 نيوتن.متر، وتصل إلى مدى قيادة يصل إلى 411 كم في الشحنة الواحدة، ما يجعلها مثالية لـتأجير السيارات الكهربائية الأسبوعي والرحلات الطويلة داخل وخارج عمّان.كما تأتي مزوّدة بنظام الدفع الرباعي (AWD) الذي يوفّر ثباتًا عاليًا على الطرق الوعرة والممهدة، ما يعزّز جاذبيتها للعملاء في الأردن، خصوصًا الباحثين عن سيارة دفع رباعي كهربائية.أمان وتقنيات متقدمة مصممة للمستأجرتتميّز تويوتا bZ4X بأنظمة أمان رائدة مثل Toyota Safety Sense 3 (TSS3)، وتقنيات مكابح ما قبل الاصطدام، وأنظمة دخول وتشغيل ذكية، إلى جانب أوضاع قيادة متعددة تشمل النمط الاقتصادي .(ECO) أما من الداخل، فتوفّر راحة متكاملة تشمل شاحن لاسلكي، وباب خلفي كهربائي، ما يجعلها سيارة مثالية للباحثين عن الراحة والتكنولوجيا المتقدمة.



خدمات تأجير مرنة ودعم مستمر

لضمان تجربة سلسة ومريحة للعملاء، تتيح بدجت الأردن إمكانية استبدال السيارة بأخرى مشحونة بالكامل خلال مدة الإيجار، ما يعالج أبرز المخاوف المتعلقة بنفاد الشحن. كما يمكن حجز السيارة بكل سهولة من خلال الفروع التالية:

* عمان: 0791219232

* مطار الملكة علياء الدولي: 0798997090

* العقبة: 0790057017



نقلة مستدامة لسوق تأجير السيارات في الأردن

تمثل هذه الخطوة من“بدجت الأردن” و”المركزية” نقلة نوعية على مستوى سوق السيارات الكهربائية في المملكة، وتُعد جزءًا من الرؤية الوطنية لتعزيز استخدام المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة، وتوفير خيارات تنقل مبتكرة تلائم احتياجات السوق المحلي والسياح والشركات.







