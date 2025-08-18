ميزة جديدة في أندرويد: نسخ احتياطي أكثر شمولًا لمجلدات الهاتف

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت عملية تحليل للإصدار التجريبي 26.32.31 من تطبيق Google Play Services عن ميزة جديدة قيد التطوير، ستسمح لمستخدمي أندرويد باختيار مجلدات إضافية - مثل مجلد "Downloads" - لحفظها تلقائيًا ضمن النسخ الاحتياطي السحابي عبر Google Drive.



محدودية النسخ الاحتياطي الحالي

في الوقت الراهن، يتيح أندرويد نسخ الصور والفيديوهات وبعض الإعدادات وبيانات التطبيقات فقط، مع استثناء مجلدات وملفات مهمة مثل مجلد التنزيلات، ما يعرّض المستخدم لفقدان بيانات مهمة.



ما الذي تغيّر؟

التحليل البرمجي أظهر نية جوجل إضافة خيار لنسخ مجلد التنزيلات بالكامل تلقائيًا، مع وجود إشارات إلى دعم مستقبلي لنسخ أنواع محددة من الملفات مثل المستندات.



أهمية الخطوة

تمثّل هذه الإضافة - في حال إطلاقها رسميًا - نقلة نوعية في تجربة النسخ الاحتياطي على أندرويد، إذ تعزز من حماية بيانات المستخدم وتمنحه تحكمًا أكبر بها.

حتى الآن، لم تعلن جوجل موعدًا رسميًا لإطلاق الميزة أو تفاصيل عن الأجهزة المدعومة، لكن التوجه واضح نحو تطوير نظام نسخ احتياطي أكثر مرونة وتكاملاً.

