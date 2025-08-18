حاضر له تاريخ.. نهائي السوبر السعودي ينادي الاتحاد رغم ثورة النصر

MENAFN - Amman Net) في كرة القدم، تتشعب العلاقة بين الحاضر والتاريخ، فأحيانًا يصطلحان لتكون العلاقة بينهما على أقوى ما يكون، وأحيانًا يتنافران فلا يدري أحدٌ أيهما أقوى من الآخر.

وفي مباراة الكلاسيكو، يتصالح التاريخ مع الحاضر، ليدفعا الاتحاد دفعًا نحو التأهل إلى نهائي كأس السوبر السعودي على حساب النصر.

يمتلك الاتحاد، سطوة كبيرة على النصر في عهد المحترفين، لا سيما في السنوات الأخيرة من المواجهات التي جمعت بينهما.

في آخر 15 مباراة جمعت بين الفريقين، حقق الاتحاد 9 انتصارات كاملة، مقابل انتصارين فقط لفريق النصر، فيما انتهت 4 مباريات بالتعادل.

وخلال تلك المباريات، سجل فريق الاتحاد 31 هدفًا في شباك النصر، فيما سجل لاعبو العالمي 22 هدفًا ضد النمور.

ومن بين تلك الانتصارات التسعة، كانت المباراة الوحيدة التي جمعت بين الاتحاد والنصر في بطولة كأس السوبر السعودي على مر التاريخ.

وأقيمت المباراة يوم 26 يناير/كانون ثان 2023، في نصف نهائي السوبر السعودي، ونجح الاتحاد في الفوز بها بنتيجة 3-1، ليتأهل للنهائي ويُتوج باللقب بعد ذلك.

بالعودة إلى الموسم الماضي تحديدًا، فقد تفوق الاتحاد على النصر بشكل واضح، سواء على مستوى المواجهات المباشرة أو البطولات.

وحقق الاتحاد، الفوز على النصر في الدوري السعودي ذهابًا بنتيجة 2-1، وإيابًا بنتيجة 3-2.

وقادت تلك الانتصارات، الفريق الجداوي، للحصول على لقب الدوري السعودي للمحترفين، بعد غياب استمر لموسم وحيد.

كما نجح "العميد" في الحصول على كأس خادم الحرمين الشريفين، ليجمع بين الثنائية المحلية لأول مرة في عهد الاحتراف.

في الوقت نفسه، حل النصر في المركز الثالث بالدوري السعودي، ليفشل في التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل.

وودع "العالمي" كأس خادم الحرمين الشريفين من ثمن النهائي، ودوري أبطال آسيا للنخبة من نصف النهائي، ليخرج بموسم صفري.

وإذا كانت كفة التاريخ البعيد والقريب ترجح كفة اتحاد جدة، فإن الواقع قد يرجح هذه الكفة أيضًا.

الاتحاد يتفوق على النصر من حيث الاستقرار الفني، حيث يتولى المدرب الفرنسي لوران بلان، قيادته منذ بداية الموسم الماضي، عكس البرتغالي جورجي جيسوس الذي تولى منصبه في "العالمي" مؤخرًا خلفًا للإيطالي ستيفانو بيولي.

وبالإضافة إلى ذلك، حافظ "العميد" على جميع عناصره الأجنبية التي شاركت معه في الموسم الماضي دون تغيير، عكس النصر الذي أقصى لاعبيه؛ البرتغالي أوتافيو والإسباني إيميريك لابورت من قائمة السوبر.

وبشكل كبير، ستكون تشكيلة الاتحاد في الموسم المقبل هي نفسها بالموسم السابق، مع إمكانية مشاركة أحمد الجليدان كظهير أيمن بعد التعاقد معه من الفتح.

في المقابل، سيتغير شكل النصر جذريًا في الموسم المقبل، بعدما أجرت إدارة النادي، تغييرات كبيرة، بداية من الرئيس التنفيذي والمدير الرياضي، مرورًا بالجهاز الفني، ونهاية بعناصر الفريق نفسه.

بنظرة أخرى، يمكن القول إن النصر يتفوق على الاتحاد من حيث التدعيمات، حيث تعاقد "العالمي" مع 3 لاعبين أجانب، وهم البرتغالي جواو فيليكس والإسباني إينيجو مارتينيز والفرنسي كينجسلي كومان، بالإضافة إلى نادر الشراري وعبد الملك الجابر.

في المقابل، اكتفى الاتحاد بالصفقات المحلية، ففعل بند شراء حامد الغامدي من الاتفاق، وضم أحمد الجليدان من الفتح، ومحمد برناوي من الهلال، ومحمد هزازي من النصر، ومحمد العبسي من الشباب.

وتأمل جماهير "العالمي" أن تلعب الصفقات الجديدة، الدور الأبرز، كونها عنصر التفوق الوحيد على الاتحاد، من أجل التأهل لنهائي كأس السوبر، والفوز باللقب من جديد.