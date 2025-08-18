إسرائيل تعتزم إغلاق القنصلية الفرنسية بالقدس بموازاة الاعتراف بالدولة الفلسطينية

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب -PNN- تعتزم إسرائيل إغلاق القنصلية الفرنسية في القدس، ردا على إعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك بموجب قرار اتخذه وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، بعد مداولات حول خطوات يعتزم ماكرون دفعها وبضمنها عقد مؤتمر للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وادعت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، الإثنين، أنه "اتضح" أن ماكرون يقيم علاقات مباشرة مع السلطة الفلسطينية بواسطة السفارة الفرنسية في القدس، وأن القنصل الفرنسي سلم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رسالة حول اعتراف فرنسي متوقع بالدولة الفلسطينية، علما أن للسلطة الفلسطينية سفيرا في باريس.

واعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن "القنصلية تعمل بشكل استفزازي"، وأنه بحسب أداء ماكرون "فرنسا تقود اليوم خطا معاديا لإسرائيل"، حسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن بين أهداف الخطوة الإسرائيلية ضد فرنسا هو "التلميح للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بأن ثمة ما يمكن خسارته إذا عملوا ضد إسرائيل"، وأنه "بذلك ربما سيكون بالإمكان لجم خطوات مشابهة من جانب دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، التي صرحت فقط، حاليا، بانضمامها لخطوة الاعتراف" بالدولة الفلسطينية.

ورحب مدير عام حركة اليمين المتطرف "إم تيرتسو"، متان جيرافي، بقرار ساعر "الذي استجاب لتوجهنا وقرر إغلاق قنصلية ماكرون في القدس. ومن يريد الوقوف إلى جانب حماس، مدعو إلى القيام بذلك في باريس، وليس في عاصمة إسرائيل. وحان الوقت كي تجبي إسرائيل في المستوى السياسي ثمنا من أعدائها أيضا".

ونقلت الصحيفة عن رئيس "مركز القدس للسياسات التطبيقية" (JCAP)، حاييم سيلبرشتاين، قوله إن ساعر ركز بقراره على "الضرر الهائل الذي تلحقه القنصلية الفرنسية بدولة إسرائيل في القدس، ونحن نجري أبحاثا ونتابع القنصلية التي تعزز الرواية الفلسطينية المعادية في القدس بشكل يومي ومن خلال أنشطة تقودها لعدم الاعتراف بدولة إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. والفرنسيون مدعوون إلى البقاء في القدس من خلال الاعتراف بسيادة إسرائيلية كاملة".

وأوصى ساعر أمام رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بإغلاق القنصلية الفرنسية خلال اجتماع الحكومة، أمس، إذ يتعين على الحكومة أن تتخذ قرارا بهذا الخصوص من أجل تنفيذه. وحسب الصحيفة، فإن قرار كهذا يتوقع اتخاذه قريبا "من أجل ردع دول أوروبية أخرى أيضا، التي تسير في أعقاب فرنسا".

وكان وزير الشتات الإسرائيلي، عَميحاي شيكل، أول من اقترح إغلاق القنصلية الفرنسية في القدس، في أعقاب انتقادات ماكرون لإسرائيل على خلفية حرب الإبادة في غزة، وزعم شيكلي خلال اجتماع الحكومة، أمس، أن "خطوة ماكرون مع المبادرة للاعتراف بالدولة الفلسطينية ألحق ضررا شديدا بالمخطوفين وبدولة إسرائيل. والمطلوب تنفيذ خطوات صارمة ضد فرنسا وفي مقدمتها تأميم أملاكها في القدس وأولها إغلاق القنصلية".

وأعلن ساعر في أعقاب ذلك أن إغلاق القنصلية الفرنسية يتوقع أن يخرج إلى حيز التنفيذ في موازاة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، المتوقع في الشهر المقبل، وانضمت إليه دول أخرى.