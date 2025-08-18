ديوان الموظفين ينظم ورشة لإعداد أدلة إجراءات للعلاقات العامة والبروتوكول

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله / PNN - افتتح رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، اليوم الإثنين، ورشة عمل متخصصة لإعداد أدلة إجراءات للعلاقات العامة والبروتوكول لدوائر العلاقات العامة في المؤسسات الرسمية، بهدف توحيد الضوابط والمحددات وتعزيز المهنية في العمل المؤسسي، في مقر المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة.

وأكد أن الديوان يعمل على إعداد هذه الأدلة بما ينسجم مع القوانين والعرف الوطني، وبما يواكب متطلبات الحوكمة والتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، مشددًا على أن الهدف هو مأسسة عمل العلاقات العامة باعتبارها واجهة المؤسسات أمام المجتمع المحلي والدولي.

وأشار أبو زيد إلى أن المسودة الحالية للدليل تُعد بداية جيدة، لكنها بحاجة إلى مزيد من التطوير والتنظيم الفني والتقني، وإدراج المخططات والأمثلة العالمية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتوحيد المعايير.