ديوان الموظفين ينظم ورشة لإعداد أدلة إجراءات للعلاقات العامة والبروتوكول

ديوان الموظفين ينظم ورشة لإعداد أدلة إجراءات للعلاقات العامة والبروتوكول
وأكد أن الديوان يعمل على إعداد هذه الأدلة بما ينسجم مع القوانين والعرف الوطني، وبما يواكب متطلبات الحوكمة والتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، مشددًا على أن الهدف هو مأسسة عمل العلاقات العامة باعتبارها واجهة المؤسسات أمام المجتمع المحلي والدولي.
وأشار أبو زيد إلى أن المسودة الحالية للدليل تُعد بداية جيدة، لكنها بحاجة إلى مزيد من التطوير والتنظيم الفني والتقني، وإدراج المخططات والأمثلة العالمية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتوحيد المعايير.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
جامعة دمشق تمنع الأعمال العارية في كلية الفنون: الصفر عقوبة المخالفين
ما عقوبة من يتخلف عن خدمة العلم في الأردن؟
رئيس الإمارات وملك البحرين بحثا العلاقات الثنائية والمستجدات الدولية والاقليمية
حماس تتسلم مقترحا جديدا لوقف النار من مصر وقطر
افتتاح مصنع يونيفرسال للأحزمة المطاطية في الإمارات لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الإقليمية
وفد من "توازن" يزور مكتبة محمد بن راشد لبحث سبل توسيع آفاق التعاون