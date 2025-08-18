حماس تستلم مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة -PNN- تسلمت حركة حماس، الإثنين، مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومن المتوقع أن تقدم ردها عليه خلال اليوم، على ما أفادت مصادر للتلفزيون العربي.

وأوضحت المصادر أن المقترح يأتي في إطار جهود الوساطة للتوصل إلى تهدئة في المنطقة ووقف التصعيد العسكري.

وطالبت مصر حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى بالإسراع في تقديم ردهم على ورقة إطار الاتفاق الجديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال أقل من 48 ساعة، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة لـ"الترا فلسطين".

وأكدت المصادر أن الورقة تتوافق مع محددات مقترح المبعوث الأميركي، وتهدف إلى توفير إطار متفق عليه لإنهاء التصعيد.

وناقش رئيس المخابرات المصرية، حسن رشاد، محددات الورقة خلال لقاء مع مسؤول ملف المفاوضات في حماس خليل الحية، بالإضافة إلى قادة الفصائل الفلسطينية، وهم: زياد النخالة عن الجهاد الإسلامي، جميل مزهر عن الجبهة الشعبية، طلال ناجي عن الجبهة - القيادة العامة، وسمير المشهراوي عن تيار دحلان.

ويواصل الوسطاء جهودهم للضغط على الولايات المتحدة لممارسة نفوذ أكبر على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بهدف دفعها للموافقة على ما سيطرحه الوسيطان المصري والقطري، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

إلى ذلك، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر لم تسمّها أن مسؤولين مصريين يخشون أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لم يتخل عن خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وأنه قد يربط بين تقديم مساعدات لمصر بشأن نزاعها مع إثيوبيا حول نهر النيل وموافقتها على تنفيذ خطة التهجير.

وأضافت الإذاعة أن القاهرة تشتبه في أن اهتمام ترامب المتزايد بالنزاع غير المحسوم بين مصر وإثيوبيا حول مياه نهر النيل قد يدفعه إلى اقتراح مساعدة أميركية لإنهاء النزاع، مقابل موافقة مصر على خطة التهجير.

ويشكل سد النهضة الإثيوبي تهديدا جزئيا لإمدادات المياه التي تعتمد عليها مصر، ما جعل الملف يشكل خطرا وجوديا وأدى إلى سنوات من النقاشات بين مصر والسودان وإثيوبيا دون التوصل إلى حل نهائي يضع حدا للخلافات.