حماس تستلم مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة

حماس تستلم مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة
وأوضحت المصادر أن المقترح يأتي في إطار جهود الوساطة للتوصل إلى تهدئة في المنطقة ووقف التصعيد العسكري.
وطالبت مصر حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى بالإسراع في تقديم ردهم على ورقة إطار الاتفاق الجديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال أقل من 48 ساعة، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة لـ"الترا فلسطين".
وأكدت المصادر أن الورقة تتوافق مع محددات مقترح المبعوث الأميركي، وتهدف إلى توفير إطار متفق عليه لإنهاء التصعيد.
وناقش رئيس المخابرات المصرية، حسن رشاد، محددات الورقة خلال لقاء مع مسؤول ملف المفاوضات في حماس خليل الحية، بالإضافة إلى قادة الفصائل الفلسطينية، وهم: زياد النخالة عن الجهاد الإسلامي، جميل مزهر عن الجبهة الشعبية، طلال ناجي عن الجبهة - القيادة العامة، وسمير المشهراوي عن تيار دحلان.
ويواصل الوسطاء جهودهم للضغط على الولايات المتحدة لممارسة نفوذ أكبر على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بهدف دفعها للموافقة على ما سيطرحه الوسيطان المصري والقطري، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
إلى ذلك، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر لم تسمّها أن مسؤولين مصريين يخشون أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لم يتخل عن خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وأنه قد يربط بين تقديم مساعدات لمصر بشأن نزاعها مع إثيوبيا حول نهر النيل وموافقتها على تنفيذ خطة التهجير.
وأضافت الإذاعة أن القاهرة تشتبه في أن اهتمام ترامب المتزايد بالنزاع غير المحسوم بين مصر وإثيوبيا حول مياه نهر النيل قد يدفعه إلى اقتراح مساعدة أميركية لإنهاء النزاع، مقابل موافقة مصر على خطة التهجير.
ويشكل سد النهضة الإثيوبي تهديدا جزئيا لإمدادات المياه التي تعتمد عليها مصر، ما جعل الملف يشكل خطرا وجوديا وأدى إلى سنوات من النقاشات بين مصر والسودان وإثيوبيا دون التوصل إلى حل نهائي يضع حدا للخلافات.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
جامعة دمشق تمنع الأعمال العارية في كلية الفنون: الصفر عقوبة المخالفين
ما عقوبة من يتخلف عن خدمة العلم في الأردن؟
رئيس الإمارات وملك البحرين بحثا العلاقات الثنائية والمستجدات الدولية والاقليمية
حماس تتسلم مقترحا جديدا لوقف النار من مصر وقطر
افتتاح مصنع يونيفرسال للأحزمة المطاطية في الإمارات لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الإقليمية
وفد من "توازن" يزور مكتبة محمد بن راشد لبحث سبل توسيع آفاق التعاون