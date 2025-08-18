الاحتلال يواصل إغلاق مدخل سلفيت ويعتقل شابين من قراوة بني حسان

403
الاحتلال يواصل إغلاق مدخل سلفيت ويعتقل شابين من قراوة بني حسان
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت / PNN - تواصل قوات الاحتلال إغلاق مدخل سلفيت الشمالي بالبوابة الحديدية لليوم الثاني على التوالي، ما تسبب بأزمة خانقة في حركة تنقل المواطنين والمركبات.
وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين الشابين بلال عاصي ومحتسب عاصي من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، عقب مداهمة منازل ذويهما وتفتيشها.
