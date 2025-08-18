  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الاحتلال يواصل إغلاق مدخل سلفيت ويعتقل شابين من قراوة بني حسان

2025-08-18 06:10:12
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت / PNN - تواصل قوات الاحتلال إغلاق مدخل سلفيت الشمالي بالبوابة الحديدية لليوم الثاني على التوالي، ما تسبب بأزمة خانقة في حركة تنقل المواطنين والمركبات.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين الشابين بلال عاصي ومحتسب عاصي من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، عقب مداهمة منازل ذويهما وتفتيشها.

