السلطات الإسرائيلية تهدم منازل ومنشآت في شقيب السلام بالنقب

السلطات الإسرائيلية تهدم منازل ومنشآت في شقيب السلام بالنقب
ويأتي هذا الهدم في ظل عدم توسعة الخرائط الهيكلية للبلدات العربية منذ أكثر من 3 سنوات، وارتفاع وتيرة عمليات الهدم تحديدا في منطقة النقب، والتي تضاعفت خلال العام الماضي 2024 بنسبة 400% بحسب معطيات رسمية.
وتواصل السلطات الإسرائيلية هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية في البلدات العربية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في رهط وطوبا الزنغرية، وجديدة المكر ويركا، والزرازير وعكا، والناصرة، وأم الفحم، وشفا عمرو، وسخنين، وعين ماهل، ويافا، وكفر قاسم، وقلنسوة، وكفر ياسيف، وعرعرة، واللد، وحرفيش، وكفر قرع، وبلدات عربية في منطقة النقب، وغيرها.
