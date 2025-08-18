السلطات الإسرائيلية تهدم منازل ومنشآت في شقيب السلام بالنقب

MENAFN - Palestine News Network ) النقب / PNN - هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، منازل لعائلة أبو جدوع ومنشآت لعائلة النصايرة في في قرية السر مسلوبة الاعتراف بضواحي بلدة شقيب السلام، في منطقة النقب بأراضي الـ48.

ويأتي هذا الهدم في ظل عدم توسعة الخرائط الهيكلية للبلدات العربية منذ أكثر من 3 سنوات، وارتفاع وتيرة عمليات الهدم تحديدا في منطقة النقب، والتي تضاعفت خلال العام الماضي 2024 بنسبة 400% بحسب معطيات رسمية.

وتواصل السلطات الإسرائيلية هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية في البلدات العربية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في رهط وطوبا الزنغرية، وجديدة المكر ويركا، والزرازير وعكا، والناصرة، وأم الفحم، وشفا عمرو، وسخنين، وعين ماهل، ويافا، وكفر قاسم، وقلنسوة، وكفر ياسيف، وعرعرة، واللد، وحرفيش، وكفر قرع، وبلدات عربية في منطقة النقب، وغيرها.