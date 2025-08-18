التماس إلى العليا الإسرائيلية لإلغاء تعديل قانون المواطنة: يسلب حقوق الفلسطينيين

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب / PNN - قدمت جمعيّة حقوق المواطن في إسرائيل ومركز الدفاع عن الفرد وأطباء لحقوق الإنسان، التماسًا إلى المحكمة العليا لإلغاء المادة "11أ" من قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، إذ بموجب هذه المادة صادق الكنيست على سحب المكانة بشكل شامل، ومن دون أي فحص فردي، من الأزواج والآباء والأطفال، طالبي اللجوء الفلسطينيين، ضحايا العنف والجرائم، والحالات الإنسانية الأخرى، وذلك إذا كان أحد أقاربهم حتى في دوائر قرابة بعيدة متورطًا في قضايا أمنية؛ بحسب ما جاء في بيان مشترك لها اليوم الإثنين.

وأكدت المنظمات، أن "هذا القانون يطال أشخاصًا لا تُوجَّه ضدهم أي ادعاءات ملموسة بأنهم شاركوا في أمر ما أو عرفوا عنه أو دعموه. ومع ذلك، يُعاقَبون بلا ذنب ارتكبوه، بحرمانهم من الحصول على مكانة في إسرائيل أو بترحيلهم منها. وبذلك يُعاقَب أيضًا أزواجهم وأطفالهم، وهم مواطنون ومقيمون في إسرائيل. عمليًا، لا يُشترط أن تكون هناك أي صلة بين 'المعاقَبين' وبين القريب المنسوبة إليه التهم، كما لا يُطلب من هذا القريب أن يعلم أصلًا أنهم يعيشون في إسرائيل أو ما تأثير أفعاله عليهم".

وأشارت إلى أن التعديل على القانون يفرض حكمًا شاملًا إضافيًا، يقضي بأن أي فلسطيني أقام في إسرائيل بشكل غير قانوني ولو للحظة واحدة، ومن دون أي علاقة بظروف حياته أو حياة عائلته، لن يتمكّن من الحصول على مكانة في إسرائيل لأي سبب كان، وذلك لمدة عشر سنوات. وينطبق هذا الحكم مباشرة على الأزواج، الآباء، الأطفال، طالبي اللجوء الفلسطينيين، ضحايا العنف والجرائم، والحالات الإنسانية الأخرى.

وقال المستشار القضائي لجمعيّة حقوق المواطن، المحامي عوديد فلر، إن "قانون المواطنة القائم منذ عام 2003، والذي يمسّ بشكل خطير بالحق في الحياة الأسرية للمواطنين والمقيمين، أُضيف إليه الآن جانب دراكوني وغير مسبوق. المبدأ الأساسي هو أن الإنسان مسؤول عن أفعاله وحده، ولا يُعاقَب على أفعال ارتكبها آخرون. التعديل الجديد يدوس هذا المبدأ بفظاظة، ويسمح بفرض عقاب جماعي على جمهور واسع. إنه سيمزّق العائلات ويتسبب بأضرار جسيمة لحقوق الأطفال والنساء والرجال والمسنين الذين لم يقترفوا أي ذنب".

وتستشهد المنظمات في الالتماس برأي المستشار القضائي للكنيست والمستشار القضائي للحكومة، اللذين أكدا بأن التعديل غير دستوري، لكن موقفهما لم يُعتمد. بل وأكثر من ذلك، فإن عضو الكنيست عمّيت هليفي، مُبادر اقتراح القانون، صرّح علنًا أن الهدف من التعديل هو هدف ديمغرافي لمنع النساء الفلسطينيات في سن الإنجاب من الحصول على مكانة وبالتالي من إنجاب أطفال سيصبحون مواطنين إسرائيليين. كما أطلق تصريحات عنصرية حول الجوانب الإنسانية والثقافة الفلسطينية، قائلًا "لا إنساني في ثقافة الإسلام الراديكالي... حان الوقت لنعتاد على القاعدة القديمة لحكمائنا: لا تنظروا إلى الكأس بل إلى ما فيه. وما فيه هو قتل وإرهاب وهمجية".

وجاء في الالتماس، أن "عملية التشريع امتلأت بالتصريحات التي تكشف عن أهدافها العنصرية والشعبوية والمخزية، وعن الدوافع الكامنة وراءها: انشغال مهووس بضرورة 'سد الثغرات'، كبح الفلسطينيين 'البرابرة'، السيطرة على خصوبة النساء ومنعهن من الحصول على مكانة قبل وصولهن إلى سن اليأس، ووضع حدّ لما يُسمّى بـ'الإرهاب الديمغرافي' أي 'إرهاب الولادة' و'إرهاب المخصصات' المتخيّل. وقد تضمّن القانون عمدًا تعريفات واسعة للغاية، وصفها مكتب وزارة العدل بأنها (Overkill)، فقط من أجل اصطياد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين وحرمانهم من الحصول على مكانة".