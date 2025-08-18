نتنياهو يجري مشاورات لاحتمال تبكير انتخابات الكنيست

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب / PNN - قالت مصادر إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بات يدرك أن محاولاته للحفاظ على الائتلاف، بعد انتهاء عطلة الكنيست وبدء دورته الشتوية، لن تنجح بسبب انسحاب الأحزاب الحريدية من الحكومة، ولذلك كثف نتنياهو، في الأسابيع الأخيرة، لقاءاته مع مقربين حول الاستعداد لاحتمال تبكير الانتخابات العامة، حسبما نقلت عنها صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الإثنين.

وتناولت اللقاءات خطوات سياسية عينية تهدف إلى تعزيز الائتلاف. وإحدى هذه الخطوات هي فض الخصومة بين رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، ورئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، الذي تظهر الاستطلاعات أنه قد لا يتجاوز نسبة الحسم في انتخابات الكنيست المقبلة. ويسعى نتنياهو إلى توحيد الحزبين، وضم حزب "نوعام" إليهما، والذي يمثله عضو الكنيست أفي ماعوز.

وخلال اللقاءات التي عقدها، بحث نتنياهو في تشكيل حزب جديد، يرأسه رئيس الموساد السابق، يوسي كوهين، أو الضابط اليميني المتطرف عوفر فينتر، من أجل جذب ناخبين ابتعدوا عن الليكود وانتقلوا إلى تأييد حزبي أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت، لكن استطلاعات داخلية أظهرت أن حزبا جديدا كهذا لن يتجاوز نسبة الحسم.

كذلك يسعى نتنياهو إلى ترشيح أحد أعضاء حزب "اليمين الرسمي" برئاسة غدعون ساعر في قائمة الليكود، بعد الإعلان، الأسبوع الماضي، عن دمج هذا الحزب في الليكود.

وتبين من اللقاءات التي عقدها نتنياهو أنه يريد إلغاء عقد مؤتمر الليكود لانتخاب المجلس المركزي للحزب، وذلك لأنه يسيطر تشكيلة المجلس الحالي بشكل كبير، وفي هذا السياق طلب فحص إمكانية إجراء انتخابات لمرشحي الليكود للكنيست من دون تغيير تركيبة المجلس المركزي.

لكن الصحيفة أشارت إلى وجود معارضة لخطوة كهذه وإلى أن قرار محكمة الليكود ينص على أن انتخاب قائمة المرشحين لا يشكل ذريعة لإلغاء المؤتمر لانتخاب أعضاء المجلس المركزي.