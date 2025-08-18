  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مستعمرون ينصبون ثلاث خيم على أراضي المواطنين في مسافر يطا

مستعمرون ينصبون ثلاث خيم على أراضي المواطنين في مسافر يطا

2025-08-18 06:10:08
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - نصب مستعمرون، اليوم الإثنين، ثلاث خيم على أراضي المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل.

وذكر الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة ، أن مستعمرين مسلحين نصبوا ثلاث خيم بمنطقة حوارة بمسافر يطا لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة ونصبوا عدة اعلام في محيط الخيم، وجلبوا ادوات منزليه واثاث ومفروشات.

كما أطلق مستعمرون عددا كبيرا من الأغنام والأبقار بين مساكن المواطنين وفي اراضيهم بمسافر يطا جنوب الخليل، في خطوة استفزازية للضغط على الأهالي وإلحاق الأذى بأشجارهم وممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية.

ونفذ المستعمرون عمليات حفر بآلياتهم الثقيلة في البؤرة الاستعمارية المحاذية لقرية الحلاوة بمسافر يطا ومنعوا المواطنين الوصول الى اراضيهم بالمنطقة، بزعم انها منطقة تدريبات وإطلاق نار.

MENAFN18082025000205011050ID1109941265

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث