مستعمرون ينصبون ثلاث خيم على أراضي المواطنين في مسافر يطا

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل / PNN - نصب مستعمرون، اليوم الإثنين، ثلاث خيم على أراضي المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل.

وذكر الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة ، أن مستعمرين مسلحين نصبوا ثلاث خيم بمنطقة حوارة بمسافر يطا لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة ونصبوا عدة اعلام في محيط الخيم، وجلبوا ادوات منزليه واثاث ومفروشات.

كما أطلق مستعمرون عددا كبيرا من الأغنام والأبقار بين مساكن المواطنين وفي اراضيهم بمسافر يطا جنوب الخليل، في خطوة استفزازية للضغط على الأهالي وإلحاق الأذى بأشجارهم وممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية.

ونفذ المستعمرون عمليات حفر بآلياتهم الثقيلة في البؤرة الاستعمارية المحاذية لقرية الحلاوة بمسافر يطا ومنعوا المواطنين الوصول الى اراضيهم بالمنطقة، بزعم انها منطقة تدريبات وإطلاق نار.