مستعمرون ينصبون ثلاث خيم على أراضي المواطنين في مسافر يطا

مستعمرون ينصبون ثلاث خيم على أراضي المواطنين في مسافر يطا
وذكر الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة ، أن مستعمرين مسلحين نصبوا ثلاث خيم بمنطقة حوارة بمسافر يطا لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة ونصبوا عدة اعلام في محيط الخيم، وجلبوا ادوات منزليه واثاث ومفروشات.
كما أطلق مستعمرون عددا كبيرا من الأغنام والأبقار بين مساكن المواطنين وفي اراضيهم بمسافر يطا جنوب الخليل، في خطوة استفزازية للضغط على الأهالي وإلحاق الأذى بأشجارهم وممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية.
ونفذ المستعمرون عمليات حفر بآلياتهم الثقيلة في البؤرة الاستعمارية المحاذية لقرية الحلاوة بمسافر يطا ومنعوا المواطنين الوصول الى اراضيهم بالمنطقة، بزعم انها منطقة تدريبات وإطلاق نار.
