منتدى التواصل الحكومي يستضيف مدير الاحوال المدنية والجوازات

2025-08-18 06:05:58
عمان 18 آب (بترا)- يعقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة ومدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات المهندس غيث الطيب لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "منظومة التحول الرقمي وإصدار جواز السفر الإلكتروني" عند الساعة الواحدة من ظهر يوم غد الثلاثاء في مقر وزارة الاتصال الحكومي.
ويتناول اللقاء إنجازات دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومشاريعها وخدماتها الإلكترونية ومنظومة التحول الرقمية وتطوير بيئة الخدمة الحكومية، الهادف لخدمة المواطنين والتسهيل عليهم واختصار وقتهم وجهدهم.
ودعت وزارة الاتصال الحكومي الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة الراغبين بحضور اللقاء التواجد في مقرها قبل ثلث ساعة من الموعد وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أي من وسائل الإعلام.
18/08/2025 12:50:39

