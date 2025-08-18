MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 آب (بترا)- عقدت غرفة صناعة عمان جلسة حول التحكيم المؤسسي ودوره في تعزيز ثقة الاستثمار في القطاع الصناعي.

وحسب بيان لصناعة عمان اليوم الاثنين، أشار عضو مجلس إدارة الغرفة سعد ياسين، إلى وجود قرار بالموافقة على أنشاء مركز تحكيم بالغرفة لتعزيز وتسهيل فض النزاعات عن طريق التحكيم وفقا لما يشتمل عليه هذا القرار من أحكام بالاستناد الى المادة رقم (25)، الفقرة (5) من قانون غرف الصناعة رقم (10) لسنة 2005.

وأكد أهمية التعاون بين صناعة عمان والجهات الرسمية والخاصة ليكون المركز وجهة مفضلة لحل المنازعات الصناعية والتجارية، موضحا الدور المستقبلي للمركز في تدريب المحكمين والخبراء والتعاون مع الجهات القضائية في المملكة لتعزيز تنفيذ أحكام التحكيم إلى جانب الإسهام في تطوير التشريعات المتعلقة بالتحكيم ووسائل تسوية المنازعات البديلة.

من جهتهم، أكد المشاركون في الجلسة أهمية تشكيل مجلس أمناء ولجنة فنية من خبراء التحكيم المحليين والدوليين لتوجيه وتطوير مركز الغرفة ودعمه بهيئة إدارية مستقلة تشرف على الإجراءات دون التدخل في قرارات المحكمين، وتطبيق قواعد وإجراءات حديثة تعتمد على المنصات الرقمية والتقنيات المتقدمة لتبسيط الإجراءات وتسهيل إدارة القضايا.

وأشاروا خلال الجلسة التي أدارها المدير المؤسس لمركز دبي للتحكيم الدولي الدكتور حسام التلهوني، إلى ضرورة إعداد قوائم للمحكمين والخبراء من ذوي الكفاءة القانونية والفنية مع وضع آليات شفافة للتعيين والعزل وضمان إدارة فعالة للقضايا بما يقلل من النزاعات الإجرائية ويسهم في ضبط المدد الزمنية وخفض التكاليف.

