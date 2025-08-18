ارتفاع أسعار الذهب عالميا

  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
2025-08-18 06:05:56
عمان 18 آب (بترا)- ارتفعت أسعار الذهب ، اليوم الاثنين، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، مدعوما بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية.
وبحسب وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3345.64 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ أول آب.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.3 بالمئة إلى 3391.80 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 38.08 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1346.61 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1126.85 دولار للأوقية.
