ارتفاع أسعار الذهب عالميا

ارتفاع أسعار الذهب عالميا
عمان 18 آب (بترا)- ارتفعت أسعار الذهب ، اليوم الاثنين، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، مدعوما بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية.
وبحسب وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3345.64 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ أول آب.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.3 بالمئة إلى 3391.80 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 38.08 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1346.61 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1126.85 دولار للأوقية.
--(بترا)
رصد / م ح /ا ص / س س
18/08/2025 12:08:19
