الأرصاد طقس شديد الحرارة نهارا وحار إلى مائل للحرارة ليلا والعظمى 48

2025-08-18 06:05:37
(MENAFN- Al-Anbaa)

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

أما ليلا فسيكون الطقس حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية 15 - 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 48 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 36 درجة مئوية.

MENAFN18082025000130011022ID1109941239

