الأرصاد طقس شديد الحرارة نهارا وحار إلى مائل للحرارة ليلا والعظمى 48

الأرصاد طقس شديد الحرارة نهارا وحار إلى مائل للحرارة ليلا والعظمى 48
توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
أما ليلا فسيكون الطقس حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية 15 - 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 48 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 36 درجة مئوية.
