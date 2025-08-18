الأرصاد طقس شديد الحرارة نهارا وحار إلى مائل للحرارة ليلا والعظمى 48

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

أما ليلا فسيكون الطقس حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية 15 - 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 48 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 36 درجة مئوية.