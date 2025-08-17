من الوصم إلى التمكين - صندوق الأمم المتحدة للسكان يدعم الناجيات من العنف في السودان

قالت السيدة ليلى بكر، المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية إن الصندوق وشركاءه في السودان يبذلون قصارى جهدهم لتقديم خدمات منقذة للحياة بالنسبة للنساء والفتيات ولا سيما الناجيات من العنف الجنسي. وناشدت المجتمع الدولي والأطراف المتحاربة عدم السماح باستخدام النساء والفتيات كأدوات للحرب.

تحدثت ليلى بكر – في حوار مع ناتالي مينارد من أخبار الأمم المتحدة في جنيف – عن التحديات التي تواجه النساء في السودان ودور الصندوق في مساعدتهن. وأشارت إلى أن حوالي 84,000 امرأة حامل في السودان من المرجح أن يلدن خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في ظروف مليئة بالتحديات.

ومضت قائلة: "كوني امرأة، أتمنى لو أنني كنت واحدة من هؤلاء اللواتي يتطلعن إلى تلك اللحظة، ولكن بقليل من القلق. ولكن إذا كنتِ تتعرضين في كل زاوية للعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي في بعض الحالات، حيث يكون الطعام نادرا، وحيث تكون الرعاية الصحية في أفضل حالاتها بدائية. يمكنكِ تخيل القلق الذي تمر به تلك المرأة".

وقالت إن الصندوق يبذل جهوده للتأكد من أننا نستطيع إيصال المساعدات الإنسانية وتيسير الولادة الآمنة لتلك المرأة. وأضافت: "نقوم بأشياء لا يوليها الآخرون اهتماما، لكنها مفيدة بشكل لا يصدق ومنقذة لحياة النساء المصابات بالصدمات".

وأوضحت بكر أن الصندوق لا يمارس دور المحقق، بل يركز على توفير المساعدة الفورية لكل من يطلبها دون تمييز. وشرحت ذلك بالقول: "عندما تدخل إلينا امرأة أو فتاة، لا نسألها عن هوية الجاني أو عما حدث لها، بل نركز على تقديم الرعاية الجسدية والاستشارات اللازمة لمساعدتها على تجاوز الصدمة".

قصة مؤثرة لامرأة كسرت صمتها

روت ليلى بكر قصة وصفتها بأنها "واحدة من أسوأ القصص" التي شهدتها على الإطلاق خلال عملها في المجال الإنساني لأكثر من 30 عاما، حيث حكت قصة شابة في الثالثة والعشرين من عمرها التقتها في أحد الملاجئ خلال زيارتها إلى السودان في أيلول/سبتمبر من العام الماضي.

كانت هذه المرأة خجولة وغير قادرة على الكلام بسبب الصدمة، لكنها تمكنت أخيرا من الهمس بكلمة "اغتُصبت" في أذن السيدة بكر، معترفة بأنها المرة الأولى التي تستطيع فيها النطق بهذه الكلمات.

وقد وصفت السيدة بكر هذا اللقاء بأنه كان بمثابة نقطة تحول، مشيرة إلى أنها قامت بحماية خصوصية الفتاة أمام الآخرين، قبل أن تستمع إلى قصتها الكاملة في هدوء. وبفضل خدمات المركز الذي يدعمه الصندوق، استطاعت هذه المرأة الشابة أن تبدأ رحلة التعافي من صدمتها، بعد أن كانت مجبرة على مواجهة مغتصبها يوميا في مكان عملها.

حقوق غير قابلة للتفاوض

وأعربت ليلى بكر عن قلقها إزاء ما وصفته بـ "التراخي والصمت حول الوضع في السودان، وقلة الاهتمام العالمي بما يحدث، والفشل في ضمان ألا يكون أمان وسلامة المرأة أمرا ثانويا".

وقالت إن أمان المرأة وسلامتها في ولادة كريمة، وقدرتها على رعاية نفسها وعائلتها، والوصول إلى رعاية صحية آمنة، هي حقوق عالمية. "وآمل أن نتمكن من زيادة الوعي حول كيفية إعادة السلام والأمن إلى السودان والانتقال به إلى بيئة مستقرة يمكننا فيها مواصلة البناء على بعض الجهود التي بذلناها من قبل".

خوف من المجهول وأمل في التعافي

وبسؤالها حول أكثر ما يخيفها بشأن الوضع في السودان، وما الذي يمنحها الأمل، قالت المسؤولة الأممية: "أكثر ما يخيفني هو أن هذا البلد هو واحد من أجمل البلدان التي زرتها على الإطلاق. به الكثير من الأشخاص الرائعين والودودين، وموارد وفيرة، وذات يوم كان يطعم القارة الأفريقية بأكملها بالقمح. يخيفني جدا أن يواجه الآن المجاعة. أكثر ما يزعجني هو أننا لا نستطيع إنهاء الصراع بسرعة كافية وضمان أن يكون التعافي فوريا، ولكنه مستقر أيضا، حتى لا تتكرر دورات العنف هذه".

