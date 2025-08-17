  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
تعلّمي سر المكياج المتوهّج لإطلالة طبيعية آسرة

2025-08-17 08:10:51
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- على الرغم من أن العناية الجيدة بالبشرة تساعدكِ في الحصول على إشراقة طبيعية، فإن إضافة لمسات من المكياج المتوهّج يمكن أن ترتقي بإطلالتكِ إلى مستوى جديد. فإذا كنتِ تتساءلين: كيف تجعلين بشرتكِ تتوهج بنعومة تنبع من الداخل، واصلي القراءة. نكشف لكِ، هنا، خطوات الحصول على مكياج متوهّج طبيعي لجميع المناسبات، إلى جانب مجموعة من المنتجات التي تساعدكِ في تحقيق ذلك.
✨ الخطوات الأساسية لمكياج متوهّج طبيعي:
🌿 1. تحضير البشرة
التنظيف + الترطيب + واقي الشمس
منتج مقترح:
☀️ Hello Sunshine Invisible Sunscreen SPF 50 – IT Cosmetics
. يعمل كواقي شمس وبرايمر في آنٍ واحد. تركيبة خفيفة غير لامعة ولا تتقشر.
💧 2. برايمر مضيء
الخطوة الأساسية لسطح ناعم ومشرق.
منتج مقترح:
✨ Plump Right Back + Serum – NYX
. غني بفيتامينات وإلكتروليتات، يمنح ترطيبًا ولمعانًا دون دهون.
🪞 3. كريم الأساس والكونسيلر
اختاري تركيبة خفيفة بإشراقة طبيعية.
منتجات مقترحة:
✔️ Luminous Silk Foundation – Giorgio Armani
✔️ Luminous Silk Concealer – Giorgio Armani
. تغطية قابلة للبناء مع توهج صحي.
🔆 4. هايلايتر وبرونزر طبيعي
لإشراقة خفيفة ودافئة دون لمعان زائد.
منتجات مقترحة:
🌟 Lummi Glotion – L'Oréal Paris (كـ هايلايتر أو برايمر)
☀️ Luminous Silk Liquid Bronzer – Armani
🌀 Wonder Stick – NYX (هايلايتر وكونتور معًا)
🌸 5. أحمر خدود بلمعة ناعمة
اختاري قوامًا كريمياً أو سائلاً.
منتجات مقترحة:
🌺 Le Lumi Liquid Blush – L'Oréal Paris
🌞 Glow with Confidence Sun Cream Blush – IT Cosmetics
. لمسة دافئة وإشراقة صحية.
👁️ 6. ظلال عيون كريمية + ماسكارا طبيعية
لمظهر ناعم ولامع.
منتجات مقترحة:
✏️ Paradise Le Shadow Sticks – L'Oréal (Twinkly Rose, Magnetic Bronze)
✒️ Vivid Rich Eyeliner – NYX (درجات بنية دافئة)
👁 ماسكارا بنية داكنة بدل السوداء لإطلالة خفيفة
💋 7. شفاه مرطبة ولامعة
استبدلي أحمر الشفاه المطفى بلمعان طبيعي.
منتجات مقترحة:
✏️ Line Loud Lip Liner – NYX (نيود أو وردي)
🍬 Candy Glaze Lip Gloss Stick – YSL Beauty
. ترطيب ولمعان يدومان.
🌬 8. رذاذ تثبيت بلمسة ندية
ثبّتي المكياج دون فقدان التوهج.
منتجات مقترحة:
💦 Infallible Setting Spray – L'Oréal Paris
💧 All-Nighter Hyaluronic Acid Dewy Spray – Urban Decay
✅ نصائح إضافية:
نظّفي الأدوات (مثل فرش المكياج والإسفنجة) بانتظام للحفاظ على نقاء الإطلالة.
استخدمي إضاءة طبيعية عند وضع المكياج لتحصلي على أفضل نتيجة.
جرّبي حفظ بعض المنتجات في الثلاجة (مثل الهايلايتر السائل أو الرذاذ) لانتعاش فوري في الصيف.

زهرة الخليج

