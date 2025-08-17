  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
انطلاق التمرين الميداني عين التنين في سلاح الهندسة الملكي

2025-08-17 08:10:50
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انطلق الأحد، في مجموعة الإسناد الكيماوي التابعة لمديرية سلاح الهندسة الملكي، التمرين الميداني بقطاعات "عين التنين"، الذي تنفذه القوات المسلحة الأردنية، وبالتعاون مع وكالة خفض التهديدات الدفاعية الأميركية (دترا) ومختبرات أوكردج الوطنية التابعة لوزارة الطاقة الأميركية، وذلك في إطار البرنامج الأردني – الأميركي في مجال مواجهة أسلحة الدمار الشامل.
ويهدف التمرين، إلى تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية الأردنية في الاستجابة والتصدي للحوادث النووية والإشعاعية وتحديد مواطن القوة ونقاط الضعف في مجال الأمن النووي والإشعاعي، إضافة إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة الأردنية في مجال الاستجابة الفاعلة للتهديدات غير التقليدية، وتطوير إجراءات التعامل مع أسلحة الدمار الشامل، إلى جانب رفع مستوى التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين الأردني والأميركي في مجالات التدريب الميداني والتطبيق العملي.
واشتمل التمرين على تنفيذ عدد من الفرضيات الميدانية والسيناريوهات العملية التي تحاكي التعامل مع التهديدات النووية الإشعاعية، ما يساهم في تعزيز قدرات المشاركين، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين الجهات المعنية بهذا المجال الحيوي.

