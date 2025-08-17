رفع الرموش.. تقنية تمنح عينيك جاذبية دون عناء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تقنية رفع الرموش (Lash Lift) أصبحت اليوم واحدة من أكثر الطرق طلبًا للحصول على إطلالة طبيعية وجذابة دون الحاجة للماسكارا أو الإكستنشن، وهي تتماشى تمامًا مع التوجّه العصري في عالم الجمال الذي يركّز على تعزيز الملامح الطبيعية بدلًا من إخفائها أو تغييرها.



إليكِ ملخصًا شاملاً لكل ما تحتاجين معرفته:

✅ ما هي تقنية رفع الرموش؟

رفع الرموش هو علاج تجميلي شبه دائم يعيد تشكيل رموشكِ الطبيعية من الجذور، عبر تجعيدها للأعلى لتبدو:

أطول

أكثر كثافة

وأجمل مظهرًا

وكل ذلك بدون أي إضافات صناعية.

⏱ كم تستغرق الجلسة؟

حوالي 45 دقيقة إلى ساعة، وتتم على يد أخصائي تجميل محترف.

🧪 خطوات الجلسة الأساسية:

تنظيف الرموش بالكامل من الزيوت والمكياج.

وضع درع سيليكون أو قالب فوق الجفن لتشكيل الرموش عليه.

تطبيق محلول رفع يعمل على تليين الشعر.

تجعيد الرموش وتثبيتها بالشكل المطلوب.

(اختياري): صبغ الرموش لتبدو داكنة وكثيفة أكثر.

تغذية الرموش بمصل مرطّب لحمايتها ولمعانها.

🌟 مميزات رفع الرموش:

نظرة واسعة ومشرقة دون ماكياج.

تدوم من 6 إلى 8 أسابيع.

لا تحتاج لصيانة دورية مثل الإكستنشن.

مناسبة لكل أنواع الرموش تقريبًا.

مقاومة للماء والعرق - مثالية للصيف والعطلات.

⚠️ متى لا تناسبك هذه التقنية؟

إذا كانت رموشكِ قصيرة جدًا أو خفيفة للغاية.

في حال وجود تحسس من مستحضرات التجميل أو المواد الكيميائية.

إن كنتِ تعانين من التهابات أو أمراض في العين.

لا يُنصح بها أثناء الحمل، حيث تكون الرموش أكثر حساسية.

💡 نصائح للعناية بعد الجلسة:

تجنّبي الماء والبخار على العين لمدة 24 ساعة بعد الجلسة.

لا تستخدمي الماسكارا المقاومة للماء لأنها قد تُضعف التأثير.

حافظي على ترطيب الرموش بمصل خاص أو زيت خفيف (مثل زيت الخروع).

أعيدي العلاج بعد 6-8 أسابيع فقط، لإعطاء الرموش فرصة للراحة.

💬 هل رفع الرموش مؤلم؟

لا، الإجراء غير مؤلم إطلاقًا. بعض الأشخاص قد يشعرون بوخز خفيف أو انزعاج بسيط خلال تطبيق المحاليل، لكن الجلسة مريحة في المجمل.

💸 كم تكلفة رفع الرموش تقريبًا؟

تختلف الأسعار حسب الموقع وخبرة الفني، ولكن تتراوح غالبًا بين:

30 إلى 80 دولارًا للجلسة.

وقد تُضاف تكلفة الصبغ (10-20 دولارًا إضافية).

✨ هل يناسبني رفع الرموش؟

إذا كنتِ تبحثين عن جمال طبيعي بلا جهد يومي ومللتِ من الماسكارا أو الإكستنشن، فالإجابة: نعم!

ولكن من الأفضل دائمًا تجربة اختبار حساسية قبل الموعد بـ24 ساعة، خصوصًا إن كانت بشرتكِ أو عينيكِ حساسَتَين.

زهرة الخليج