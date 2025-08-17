سامسونج توسّع نطاق البرنامج التجريبي لواجهة 'One UI 8' ليشمل مزيداً من أجهزة 'Galaxy'

سامسونج توسّع نطاق البرنامج التجريبي لواجهة 'One UI 8' ليشمل مزيداً من أجهزة 'Galaxy'
وتم تقديم برنامج 'One UI 8' التجريبي لأول مرة مع سلسلة 'Galaxy S25' في أيار الماضي، وسيشمل اعتباراً من الأسبوع المقبل أجهزة 'Galaxy S24'، و 'Galaxy Z Fold6'، و 'Galaxy Z Flip6'، وذلك في كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والهند.
وفي أيلول، سيتم توسيع نطاق الإتاحة ليشمل المزيد من الأجهزة، بما في ذلك سلسلة 'Galaxy S23'، و 'Z Fold5'، و 'Z Flip5'، و'A36 5G' ، و 'A55 5G'، و 'A35 5G' ، و 'A54'. ويمكن للمستخدمين التسجيل في البرنامج التجريبي عبر تطبيق 'Samsung Members'.
وتوفر واجهة 'One UI 8' تجارب ذكاء اصطناعي أكثر ذكاءً وسهولة، بفضل قدراتها المتقدمة التي تفهم احتياجات المستخدم مباشرة وتتفاعل معه بشكل سلس. وعند إقرانها بسماعات 'Galaxy Buds3' أو 'Buds3 Pro'، يمكن للمستخدمين تفعيل مساعد 'Google Gemini' عبر الأوامر الصوتية أو بالضغط المطوّل على أي من السماعتين. وتم تصميم واجهة 'One UI 8' لتناسب تنوّع أشكال أجهزة 'Galaxy'، حيث تعزّز الإنتاجية والكفاءة، وتقدّم اقتراحات ذكية مصمّمة وفقاً لاحتياجات كل مستخدم.
وفي أيلول، ستطرح سامسونج الإصدار الرسمي من واجهة 'One UI 8'، بعد إجراء التحسينات القيّمة التي قدمها المشاركين في البرنامج التجريبي. وسيبدأ التحديث مع سلسلة 'Galaxy S25'، ثم يُطرح تدريجياً على أجهزة 'Galaxy' الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توسيع نطاق 'One UI 8 Watch' ليشمل طرازات إضافية من ساعات Galaxy خلال هذا العام، خارج نطاق سلسلة 'Galaxy Watch8'، ما يوفّر مزايا صحية تحفيزية وواجهة ساعة ذكية أكثر تطورًا وسهولة لمجموعة أوسع من المستخدمين.
