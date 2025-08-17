سامسونج توسّع نطاق البرنامج التجريبي لواجهة 'One UI 8' ليشمل مزيداً من أجهزة 'Galaxy'

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن توسيع نطاق برنامجها التجريبي المستمر لواجهة 'One UI 8' ليشمل المزيد من أجهزة 'Galaxy'. ويُمهّد هذا التحديث الطريق لتوفير قدرات تفاعلية متقدمة لمجموعة أوسع من أجهزة 'Galaxy' بمختلف أشكالها، إلى جانب تجارب 'Galaxy AI' أكثر سلاسة تهدف إلى تبسيط المهام اليومية للمستخدمين.وتم تقديم برنامج 'One UI 8' التجريبي لأول مرة مع سلسلة 'Galaxy S25' في أيار الماضي، وسيشمل اعتباراً من الأسبوع المقبل أجهزة 'Galaxy S24'، و 'Galaxy Z Fold6'، و 'Galaxy Z Flip6'، وذلك في كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والهند.



وفي أيلول، سيتم توسيع نطاق الإتاحة ليشمل المزيد من الأجهزة، بما في ذلك سلسلة 'Galaxy S23'، و 'Z Fold5'، و 'Z Flip5'، و'A36 5G' ، و 'A55 5G'، و 'A35 5G' ، و 'A54'. ويمكن للمستخدمين التسجيل في البرنامج التجريبي عبر تطبيق 'Samsung Members'.



وتوفر واجهة 'One UI 8' تجارب ذكاء اصطناعي أكثر ذكاءً وسهولة، بفضل قدراتها المتقدمة التي تفهم احتياجات المستخدم مباشرة وتتفاعل معه بشكل سلس. وعند إقرانها بسماعات 'Galaxy Buds3' أو 'Buds3 Pro'، يمكن للمستخدمين تفعيل مساعد 'Google Gemini' عبر الأوامر الصوتية أو بالضغط المطوّل على أي من السماعتين. وتم تصميم واجهة 'One UI 8' لتناسب تنوّع أشكال أجهزة 'Galaxy'، حيث تعزّز الإنتاجية والكفاءة، وتقدّم اقتراحات ذكية مصمّمة وفقاً لاحتياجات كل مستخدم.



وفي أيلول، ستطرح سامسونج الإصدار الرسمي من واجهة 'One UI 8'، بعد إجراء التحسينات القيّمة التي قدمها المشاركين في البرنامج التجريبي. وسيبدأ التحديث مع سلسلة 'Galaxy S25'، ثم يُطرح تدريجياً على أجهزة 'Galaxy' الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توسيع نطاق 'One UI 8 Watch' ليشمل طرازات إضافية من ساعات Galaxy خلال هذا العام، خارج نطاق سلسلة 'Galaxy Watch8'، ما يوفّر مزايا صحية تحفيزية وواجهة ساعة ذكية أكثر تطورًا وسهولة لمجموعة أوسع من المستخدمين.

