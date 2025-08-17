  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
وزير الأوقاف يرعى حفل تخريج طلبة المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن

2025-08-17 08:10:49
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الأحد، حفل تخريج أوائل طلبة المراكز الصيفية المجانية لتحفيظ القرآن الكريم للذكور والإناث.


وقال الخلايلة، إن المراكز الصيفية التي أطلقتها الوزارة هذا العام لتعلم القرآن وتلاوته وحفظه، تحت شعار "يدا بيد، من المخدرات نحمي أجيال الغد"، جاءت بهدف حماية أبنائنا من آفة المخدرات من خلال التوعية بأضرارها ومخاطرها، لافتا إلى أن الجميع شركاء في مواجهة هذه الآفة.


وأشار إلى رسالة وزارة الأوقاف في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وبما يحفظ أمن واستقرار الوطن، ويرسخ قيم الاعتدال والوسطية، ويبرز الصورة المشرقة للدين الإسلامي، فضلا عن إعداد جيل واع يتحلى بأخلاق القرآن، ويحمل هم وطنه وأمته، مؤكدا أن رسالة الوزارة تشمل أيضا مكافحة الآفات المجتمعية.

