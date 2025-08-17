وزير الأوقاف يرعى حفل تخريج طلبة المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن

وزير الأوقاف يرعى حفل تخريج طلبة المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن
وقال الخلايلة، إن المراكز الصيفية التي أطلقتها الوزارة هذا العام لتعلم القرآن وتلاوته وحفظه، تحت شعار "يدا بيد، من المخدرات نحمي أجيال الغد"، جاءت بهدف حماية أبنائنا من آفة المخدرات من خلال التوعية بأضرارها ومخاطرها، لافتا إلى أن الجميع شركاء في مواجهة هذه الآفة.
وأشار إلى رسالة وزارة الأوقاف في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وبما يحفظ أمن واستقرار الوطن، ويرسخ قيم الاعتدال والوسطية، ويبرز الصورة المشرقة للدين الإسلامي، فضلا عن إعداد جيل واع يتحلى بأخلاق القرآن، ويحمل هم وطنه وأمته، مؤكدا أن رسالة الوزارة تشمل أيضا مكافحة الآفات المجتمعية.
