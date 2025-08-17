  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
7 ملايين دينار حجم التداول في بورصة عمان

2025-08-17 08:10:48
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان اليوم الأحد، نحو 7 ملايين دينار، وعدد الأسهم المتداولة 4.1 مليون سهم، نفذت من خلال 3168 عقداً.


وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 2960 نقطة، بانخفاض نسبته 0.27 بالمئة.

