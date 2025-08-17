403
7 ملايين دينار حجم التداول في بورصة عمان
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان اليوم الأحد، نحو 7 ملايين دينار، وعدد الأسهم المتداولة 4.1 مليون سهم، نفذت من خلال 3168 عقداً.
وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 2960 نقطة، بانخفاض نسبته 0.27 بالمئة.
