رئيس مجلس الأعيان: الأردن يُشكل صمام أمان للمنطقة

رئيس مجلس الأعيان: الأردن يُشكل صمام أمان للمنطقة
واستعرض خلال لقائه رئيس وأعضاء جماعة عمان لحوارات المستقبل بدار المجلس، اليوم الأحد، أبرز ثوابت الدولة الأردنية، وأولها العرش الهاشمي ممثلا بجلالة الملك عبدالله الثاني، صاحب الشرعية الدينية والتاريخية والسياسية وشرعية الإنجاز.
وأشار الفايز إلى أن بناء مؤسسات الدولة القوية، يضاف إلى سلسلة ثوابت الدولة، التي تتضمن أيضا تعزيز الاستقرار والحكم الرشيد، والتنوع ضمن أسس احترام جميع المواطنين بمختلف المنابت والأصول، مبينا أن الهوية الوطنية، تعتبر بعد العرش الهاشمي صمام أمان الأردن، كما لفت إلى أن الأردني يعرف بصدق ولائه للقيادة الهاشمية وانتمائه لتراب الوطن.
