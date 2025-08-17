رئيس مجلس الأعيان: الأردن يُشكل صمام أمان للمنطقة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يشكل صمام أمان للمنطقة، لافتا إلى أن العالم بشكل عام والغرب بشكل خاص، يدرك أهمية الأردن في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.



واستعرض خلال لقائه رئيس وأعضاء جماعة عمان لحوارات المستقبل بدار المجلس، اليوم الأحد، أبرز ثوابت الدولة الأردنية، وأولها العرش الهاشمي ممثلا بجلالة الملك عبدالله الثاني، صاحب الشرعية الدينية والتاريخية والسياسية وشرعية الإنجاز.



وأشار الفايز إلى أن بناء مؤسسات الدولة القوية، يضاف إلى سلسلة ثوابت الدولة، التي تتضمن أيضا تعزيز الاستقرار والحكم الرشيد، والتنوع ضمن أسس احترام جميع المواطنين بمختلف المنابت والأصول، مبينا أن الهوية الوطنية، تعتبر بعد العرش الهاشمي صمام أمان الأردن، كما لفت إلى أن الأردني يعرف بصدق ولائه للقيادة الهاشمية وانتمائه لتراب الوطن.