هل تسبب المشروبات الساخنة السرطان؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مع دخول فصول البرد أو حتى في أوقات الاسترخاء، يفضل كثير من الناس تناول المشروبات الساخنة، سواء كانت قهوة، شاي، أو حتى ماء دافئ. لكن، هناك تحذيرات طبية بدأت تظهر مؤخرًا تربط بين تناول المشروبات شديدة السخونة وخطر الإصابة بسرطان المريء. فهل هذا صحيح؟ وهل كل مشروب ساخن يُعد خطرًا على صحتك؟



✅ الجواب المختصر:

نعم، تناول المشروبات الساخنة جداً – بدرجة حرارة فوق 65 درجة مئوية – قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء، بحسب ما تؤكده دراسات علمية معترف بها عالميًا.

🔍 ما هو المريء؟ ولماذا يتأثر بالحرارة؟

المريء هو الأنبوب العضلي الذي ينقل الطعام والسوائل من الفم إلى المعدة. هذه المنطقة حساسة جداً، وأي ضرر متكرر فيها يمكن أن يؤدي إلى التهابات مزمنة وتغيرات في الخلايا، مما قد يرفع خطر التحول السرطاني مع الوقت.

🔬 ماذا تقول الأبحاث العلمية؟

حسب الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC)، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، فإن شرب مشروبات تزيد حرارتها عن 65°C يُصنّف على أنه عامل محتمل للإصابة بسرطان المريء.

دراسات أجريت على حيوانات بيّنت أن الماء الساخن جداً (70°C) يسرّع نمو الأورام في المريء.

الرشفات الكبيرة من هذه المشروبات يمكن أن تزيد درجة حرارة المريء حتى 12 درجة مئوية، مما يُحدث ضررًا حراريًا متكررًا في البطانة الداخلية للمريء.

☕ هل كل المشروبات الساخنة خطيرة؟

الخطر لا يرتبط بنوع المشروب (قهوة، شاي، ماء...)، بل بدرجة حرارته عند الشرب.

بمعنى آخر: القهوة ليست خطيرة في حد ذاتها، لكن شربها وهي تغلي قد يعرّض المريء لضرر مستمر.

🎯 ما هي درجة الحرارة الآمنة؟

درجة الحرارة المثالية لشرب القهوة أو الشاي هي: حوالي 57.8°C.

لتقليل الخطر، يُنصح بترك المشروب الساخن ليبرد لبضع دقائق بعد تحضيره، خصوصًا إذا تم استخدام ماء مغلي بدرجة حرارة تقارب 100°C.

🚨 هل توجد علاقة مع سرطانات أخرى؟

سرطان المعدة والحلق: لا توجد أدلة كافية تثبت علاقة مباشرة مع المشروبات الساخنة.

سرطان المريء: العلاقة هي الأقوى والأكثر توثيقًا.

🛡️ كيف تحمي نفسك؟

اترك المشروب ليبرد قليلاً قبل شربه.

تجنّب تناول المشروبات الساخنة جداً دفعة واحدة.

استخدم رشفات صغيرة بدلًا من الرشفات الكبيرة.

لا تعتمد على تحمّل فمك للحرارة كمقياس للسلامة؛ فالمريء أكثر حساسية.

✅ خلاصة:

المشروبات الساخنة لذيذة ومريحة، لكن عليك فقط الانتباه لدرجة حرارتها.

اتركها تبرد قليلًا، واسمح لجسمك بالاستمتاع بها دون تعريضه لخطر لا داعي له.

لبنان 24