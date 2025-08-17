أطباء بلا حدود تدق ناقوس الخطر: إصابات غزة تتضاعف 3 مرات يوميا

MENAFN - Amman Net) قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن أعداد المصابين الفلسطينيين في قطاع غزة تضاعفت ثلاث مرات يوميا منذ بدء العمل في مراكز توزيع المساعدات التابعة لما يسمى "مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية" والمدعومة إسرائيليا وأمريكيا.

وذكر نائب المنسق الطبي للمنظمة بغزة محمد أبو مغيصب، نشرتها "أطباء بلا حدود" على منصة "إنستغرام"، وتحدث خلالها عن الوضع الكارثي عن خدمات الرعاية الصحية المنهارة في القطاع.

وأضاف أبو مغيصب، خلال حديثه: "النظام الصحي كان هشا أصلا قبل الحرب، وما تبقى منه مجرد هيكل بالكاد يعمل"، مبينا أن "القطاع الصحي بغزة يواجه رعبا جديدا بعدما تحولت نقاط توزيع الأغذية التي تدعمها إسرائيل من خلال ما يسمى بمؤسسة غزة الإنسانية إلى منطقة للقتل".

وأكد أبو مغيصب، على أن تلك المواقع ساهمت في "مضاعفة التدفق اليومي للجرحى لثلاث مرات"، مقارنة بما كان عليه قبل إنشاء مراكز التوزيع. وأشار أبو مغيصب، إلى أن أعدادا كثيرة من الجرحى يفقدون حياتهم قبل أن يصلوا إلى مستشفيات القطاع. وتابع: "نرى أطرافا مبتورة والتهابات شديدة وعظاما مهشمة وشرايين ممزقة، بحاجة إلى جراحة عاجلة وعناية مركزة"،

مضيفا أن الجراحة العاجلة والعناية المركزة، تأثرتا بشكل شديد جراء الإبادة الجماعية. وأوضح أبو مغيصب: "كلاهما ينهار في مستشفيات غزة المتبقية". كما أكد على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والوصول الطبي والإنساني المستدام من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه بالقطاع. وختم قائلا إنه بدون تحقيق ذلك "لن يتبق شيء لإنقاذه لا المستشفيات ولا المرضى ولا المستقبل".

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت "إسرائيل" منذ 27 أيار/ مايو الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما يعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة من الأمم المتحدة.

ومنذ ذلك الوقت، قتلت دولة الاحتلال ألفا و924 فلسطينيا من منتظري المساعدات وأصابت أكثر من 14 ألفا و288 آخرين، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة بغزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و897 شهيدا و155 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 251 شخصا، بينهم 108 أطفال.