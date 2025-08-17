تصلب الجلد الجهازي.. معاناة مرض نادر تتحول إلى مبادرة للتوعية في الأردن

MENAFN - Amman Net) لم تكن عائدة أبو عليم وهي أم لثلاثة أطفال تدرك أن حياتها ستنقلب رأسا على عقب عام 2008، حين بدأت تظهر عليها أعراض غريبة أربكتها، حيث تغير لون يديها فجأة إلى الأبيض ثم الأصفر فالأزرق، ترافق ذلك مع تورمات وآلام حادة في المفاصل تشبه وخز الإبر، لتكتشف لاحقا بأنها مصابة بمرض نادر هو "تصلب الجلد الجهازي" (Scleroderma)، أحد أمراض المناعة الذاتية.

تقول أبو عليم "كانت صدمة قاسية، لم أكن أعاني حتى من صداع بسيط سابقا، وفجأة وجدت نفسي أمام رحلة علاج معقدة.

ورغم صعوبة البداية، شكل التقبل لأبو عليم نقطة تحول في حياتها، وتؤكد بأنها تعلمت أن التعايش مع المرض نصف العلاج، والدعم النفسي لا يقل أهمية عن الدواء، كما أن الحظ حالفني بعد أن التقيت بطبيب خبير استطاع أن يشخص مرضي النادر سريعا بعد الفحوصات اللازمة.

لكن الوحدة والعزلة كانتا أصعب من المرض ذاته، إذ لم تجد من يشاركها التجربة أو يجيب عن تساؤلاتها، بينما كان البحث عبر الإنترنت يزيد إحباطها بعرض أسوأ مراحل المرض، على حد وصفها.

ومن بين الألم خرج الأمل، قررت أبو عليم أن تحول تجربتها القاسية إلى رسالة دعم لكل من يواجه الأمراض النادرة، وفي عام 2024، أسست جمعية التوعية بالأمراض النادرة، لتكون أول منصة في الأردن تعطي صوتا لهؤلاء المرضى، وتوفر لهم مساحة للتواصل، الدعم النفسي، والمعلومة الطبية الصحيحة بعيدا عن التضليل.

تقول عائدة إن كل ما أتمناه أن لا يمر أحد بالتجربة وحيدا كما مررت بها أنا، وأن يجد المريض مكانا يسأل فيه ويجد من يجيب.

اليوم تضم الجمعية 15 مريضا مصابا بتصلب الجلد الجهازي، إلى جانب أطباء مختصين، اختصاصي تغذية، وأخصائي نفسي ضمن مجموعة دعم عبر الواتساب، وتعمل الجمعية على تمكين المرضى عبر بناء شبكة تعاون، تنظيم ورش للأطباء والممرضين، وتوفير قناة تواصل بين المرضى وعائلاتهم من جهة، وبين وزارة الصحة والقطاع الخاص من جهة أخرى.

مرض نادر.. ومعاناة في التشخيص

يعرف مرض تصلب الجلد الجهازي، بأنه مرض مناعي ذاتي نادر يسبب تندبا وتصلبا في الجلد والأعضاء الداخلية نتيجة لإنتاج مفرط للكولاجين، ويبلغ نسبة انتشاره عالميا نحو 17.6 حالة لكل 100 ألف شخص، فيما يقدر معدل الإصابة السنوي بحوالي 1.4 حالة لكل 100 ألف شخص، مع إصابة النساء بشكل أكبر، خاصة بين سن 30 و50 عاما.

أما في الأردن، فتشير رئيسة جمعية التوعية بالأمراض النادرة عائدة أبو عليم إلى أن غياب الإحصاءات الرسمية يمثل تحديا حقيقيا، إذ لا تتوفر أرقام دقيقة حول عدد المصابين لا بهذا المرض ولا بغيره من الأمراض النادرة، موضحة أن ما هو متوفر لا يتجاوز اجتهادات بعض الأطباء المهتمين بالموضوع، دون وجود قاعدة بيانات أو مرجع رسمي.

أهمية التشخيص المبكر

من جانبها تؤكد استشارية الباطنية والروماتيزم ونائب رئيس جمعية الدكتورة منال المشاعلة، أن التشخيص المبكر لأي مرض نادر يعد حجر الأساس في نجاح الخطة العلاجية، موضحة أن التأخر في التشخيص مشكلة شائعة، خاصة في الأمراض النادرة، إذ قد يظل المريض سنوات قبل أن يعرف طبيعة مرضه، في المدن الطرفية تحديدا قد لا تتوفر التخصصات الدقيقة، مما يؤدي إلى تأخير إضافي، كذلك بعض الفحوصات اللازمة للتشخيص قد تكون مكلفة، وهو ما يفاقم المشكلة.

وتشير إلى أنها استقبلت حالات وصلت في مراحل متقدمة من المرض، وقد أثر بالفعل على الرئة والقلب، مما جعل العلاج أكثر صعوبة، مضيفة أنه أحيانا يتم تشخيص المرضى بشكل خاطئ، كأن يشخص مريض بهذا المرض بالصدفية، رغم أن طريقة العلاج مختلفة تماما.

وتنصح المشاعلة في حال ظهور تغير في لون اليدين عند التعرض للبرد أو التوتر، أو وجود تورم وتيبّس في المفاصل صباحا، أو ملاحظة أي علامات على نقص التروية في الأطراف، يجب مراجعة طبيب روماتيزم مختص دون تأخير، لأن التشخيص المبكر يختصر سنوات من المعاناة ويقلل من المضاعفات، مشيرة إلى أن بعض الدراسات العالمية أظهرت أن أمراضا مثل التهاب الفقار اللاصق قد يتأخر تشخيصها حتى 14 عاما، بسبب تشابه الأعراض مع مشكلات أخرى كالانزلاق الغضروفي.

ورغم عدم وجود علاج شاف حتى اليوم، تمكنت أبو عليم من التعايش مع المرض عبر تغيير نمط حياتها، من خلال الغذاء الصحي، النوم المنتظم، ممارسة الرياضة الخفيفة مثل السباحة واليوغا، والحصول على دعم نفسي متواصل، مؤكدة أن تقبلها للحالة وتغيير أسلوب حياتها جعل تأثير العلاج الطبي أكثر فاعلية، إلى جانب دعم العائلة والأصدقاء كان فارقا حقيقيا في رحلتي، على حد تعبيرها.

دور جمعية التوعية بالأمراض النادرة

تعمل جمعية التوعية بالأمراض النادرة على تمكين المرضى عبر إنشاء شبكة تعاونية تربطهم ببعضهم البعض، وبمقدمي الرعاية الصحية والداعمين، ومن خلال تبادل المعرفة، وتشجيع البحث، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي.

تقول رئيسة الجمعية، عائدة أبو عليم نحن لا ننظر إلى المريض كحالة طبية فقط تحتاج إلى أدوية وفحوصات، بل نهتم أيضا بظروفه المعيشية والنفسية والاجتماعية، هدفنا أن نكون حلقة وصل بين المرضى وعائلاتهم من جهة، وبين وزارة الصحة والقطاع الخاص، مع الاستفادة من التجارب الدولية.

وترى أبو عليم أن التوعية لا تقتصر على المرضى وأسرهم، بل يجب أن تمتد أيضا إلى الكوادر الطبية، فالأمراض النادرة ليست مألوفة يوميا لدى الأطباء، ولهذا تعمل الجمعية على تنظيم ورش عمل ومحاضرات للأطباء والممرضين، مما يسهم في تعزيز الوعي وتمكينهم من التشخيص المبكر.

وتسعى الجمعية إلى رفع مستوى الوعي وتحسين جودة الرعاية الصحية وضمان أن يكون لكل مريض صوت مسموع.