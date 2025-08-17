ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى إلى 61,944 شهيداً 155,886 إصابة منذ بدء العدوان

MENAFN - Palestine News Network )

وارتفعت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي إلى 10,400 شهيداً و 43,845 إصابة.

و أعلنت وزارة الصحة بأنه بلغ عدد ما نُقل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 14 شهيداً و 132 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن نُقلوا المستشفيات إلى 1,938 شهيداً وأكثر من 14,420 إصابة

كما سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات 24 الماضية، 7 حالات وفاة بينهم 2 طفل، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 258 حالة وفاة، من ضمنهم 110 طفلاً.