ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى إلى 61,944 شهيداً 155,886 إصابة منذ بدء العدوان

2025-08-17 08:10:21
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN - أفادت وزارة الصحةبقطاع غزة بوصول 47 شهيداً (من بينهم 9 شهداء انتشال)، و226 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة ، خلال الـ24 ساعة الماضية. ما يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى إلى 61,944 شهيداً 155,886 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وارتفعت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي إلى 10,400 شهيداً و 43,845 إصابة.

و أعلنت وزارة الصحة بأنه بلغ عدد ما نُقل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 14 شهيداً و 132 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن نُقلوا المستشفيات إلى 1,938 شهيداً وأكثر من 14,420 إصابة

كما سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات 24 الماضية، 7 حالات وفاة بينهم 2 طفل، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 258 حالة وفاة، من ضمنهم 110 طفلاً.

