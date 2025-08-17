ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى إلى 61,944 شهيداً 155,886 إصابة منذ بدء العدوان

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى إلى 61,944 شهيداً 155,886 إصابة منذ بدء العدوان
وارتفعت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي إلى 10,400 شهيداً و 43,845 إصابة.
و أعلنت وزارة الصحة بأنه بلغ عدد ما نُقل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 14 شهيداً و 132 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن نُقلوا المستشفيات إلى 1,938 شهيداً وأكثر من 14,420 إصابة
كما سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات 24 الماضية، 7 حالات وفاة بينهم 2 طفل، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 258 حالة وفاة، من ضمنهم 110 طفلاً.
