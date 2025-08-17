مستعمرون يهاجمون منزلا في أم صفا شمال غرب رام الله

مستعمرون يهاجمون منزلا في أم صفا شمال غرب رام الله
وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستعمرين داهمت منزلا يعود للمواطن محمد عبيات في المنطقة الشرقية، وحاولت الاعتداء عليه وإلحاق أضرار مادية به، قبل أن يتصدى لهم المواطنون، ويجبرونهم على الانسحاب إلى البؤرة الجديدة المقامة على جبل الراس.
يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم الأحد، من القرية الشقيقين آدم وأدهم محمد مصلح.
