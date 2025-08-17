  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مستعمرون يهاجمون منزلا في أم صفا شمال غرب رام الله

2025-08-17 08:10:20
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - هاجم مستعمرون، اليوم الأحد، منزلا في قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستعمرين داهمت منزلا يعود للمواطن محمد عبيات في المنطقة الشرقية، وحاولت الاعتداء عليه وإلحاق أضرار مادية به، قبل أن يتصدى لهم المواطنون، ويجبرونهم على الانسحاب إلى البؤرة الجديدة المقامة على جبل الراس.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم الأحد، من القرية الشقيقين آدم وأدهم محمد مصلح.

