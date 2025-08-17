نادي الأسير: 48 أسيرة في سجون الاحتلال بينهن طفلتان وأسيرة حامل

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله / PNN - قال نادي الأسير، إنّ إدارة سجن "الدامون" نفّذت أربع عمليات قمع بحقّ الأسيرات خلال النصف الأول من الشهر الجاري، حيث اعتدت قوات القمع عليهنّ عبر تقييدهنّ، وإخراجهنّ من الزنازين بطريقة مذلّة ومهينة، وإجبارهنّ على خفض رؤوسهنّ، واقتيادهنّ إلى ساحة السجن والتنكيل بهنّ، كما استخدمت في اثنتين من هذه العمليات الغاز والكلاب البوليسية.

وبحسب زيارة أجريت للأسيرات مؤخراً، وقعت عمليات القمع في تواريخ: 4/8/2025، 8/8/2025، 10/8/2025، و14/8/2025.

وأكد نادي الأسير أنّ هذه الاعتداءات ليست جديدة، بل تمثّل سياسة ثابتة وممنهجة تتبعها منظومة السجون بحقّ الأسيرات والأسرى كافة، وقد تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة.

وأضاف، أنّ الظروف الاعتقالية للأسيرات مأساوية وصعبة، ورغم محاولاتهن مواجهة هذه السياسات بالصمود الجماعي، إلّا أنهنّ يتعرضن لحرمان واسع من أبسط حقوقهنّ.

فالأسيرات يعانين من الجوع بسبب قلّة الطعام المقدم لهنّ ورداءته، إذ تكون بعض الأطعمة فاسدة وغير صالحة للأكل، كما يعانين من انتشار الحشرات ومشاكل جلدية، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، في ظل انعدام أدوات التهوية، إضافة إلى النقص في المستلزمات النسائية الخاصة.