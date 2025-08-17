خيام التهجير.. غضب واسع من مخطط إسرائيل لتهجير سكان غزة قسرا

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/ PNN - أثار إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن شروعه في توفير خيام إيواء لسكان مدينة غزة، ابتداء من اليوم الأحد، ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي. حيث اعتبر الكثيرون أن هذه الخطوة ليست سوى مقدمة لتهجير قسري للسكان من مناطق القتال إلى جنوب القطاع.

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي إن هذه الخطوة تأتي بناءً على توجيهات المستوى السياسي، مشيراً إلى أن الهدف هو الحفاظ على أمن المدنيين. لكن الناشطين اعتبروا ذلك غطاءً لمخطط تهجير جماعي يستهدف تفريغ القطاع من سكانه.

وفقاً لأدرعي، فإن المعدات اللازمة ستنقل عبر معبر كرم أبو سالم بواسطة الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، مما أثار تساؤلات حول مصداقية هذه الخطوة في ظل الظروف الحالية. حيث تتعرض غزة لعدوان عسكري واسع النطاق.

كما ذكرت قناة i24news الإسرائيلية أن الجيش اختار منطقة 'جنوب محور موراغ' قرب رفح لإقامة 'مخيم الإيواء'، مما زاد من المخاوف من أن هذه الخطوة تهدف إلى احتلال غزة بشكل كامل.

أشعل إعلان جيش الاحتلال عن إقامة 'مخيمات إيواء' جدلاً واسعاً، حيث اعتبره ناشطون مقدمة لعملية تهجير جماعي. وقد جاء هذا الإعلان بالتزامن مع تدمير مئات المنازل في مدينة غزة وحي الزيتون، مما زاد من المخاوف من أن الخيام ليست سوى غطاء لمخطط تهجير قسري.

أشار ناشطون إلى أن الاحتلال يقوم منذ أيام بعملية برية واسعة في حي الزيتون، حيث دمر أكثر من 400 منزل في ستة أيام فقط. وقد اعتبروا أن إدخال الخيام ومعدات الإيواء هو تمهيد مباشر لعملية التهجير القسري.

كما أكد الناشطون أن جيش الاحتلال يعمل على تدمير مقومات الحياة في المنطقة، مما يجعلها غير صالحة للسكن. وقد وصفوا هذا الأسلوب بأنه سياسة الأرض المحروقة، كما حدث في مناطق الشمال والجنوب.

رأى مغردون أن هذه الخيام ليست سوى أداة لتسهيل نقل السكان جنوباً، حيث يجري العمل على إقامة 'مدينة الخيام' في رفح، والتي اعتبروها أشبه بمعتقل جماعي.

تساءل العديد من المدونين عن الوسائل التي سيلجأ إليها الاحتلال لدفع المواطنين للانتقال إلى هذه المخيمات، والدور الذي ستلعبه المنظمات الدولية في هذا السياق.

في النهاية، اعتبر عدد من الناشطين أن هذا القرار يوضح أن المساعدات ليست سوى أداة أخرى لفرض مخططات التهجير، وأن ما يجري هو مقدمة لحرب شاملة تهدف إلى تفريغ القطاع من سكانه بالكامل.