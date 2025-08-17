  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
3 قتلى في إطلاق نار بحي يهودي في نيويورك

2025-08-17 08:06:27

خبرني - أعلنت شرطة نيويورك مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار في حي يهودي بالمدينة.

وذكرت تقارير إعلامية أن منفذ الهجوم لاذ بالفرار بعد استهداف ضحاياه قرب كنيس في حي كراون هايتس بمنطقة بروكلين.

وقد وثقت مقاطع فيديو -متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي- مشاهد من آثار إطلاق النار، وأظهرت وجودا كثيفا لعناصر الشرطة التي طوقت المكان.

